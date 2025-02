Sondage Léger pour les Journées de la persévérance scolaire 2025

Le décrochage scolaire : neuf Québécois sur dix appellent à une mobilisation collective

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Un rassurant 90 % de la population québécoise juge que la persévérance scolaire est une responsabilité collective. C'est ce que révèlent les données recueillies lors d'un sondage mené par Léger pour le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) dans le cadre des 21es Journées de la persévérance scolaire (JPS). Les résultats démontrent un consensus clair : la persévérance scolaire doit être un effort partagé, impliquant le réseau de l'éducation, les familles, la communauté et l'environnement social des jeunes.

« Ces résultats reflètent ce que nous entendons sur le terrain : au Québec, les gens reconnaissent l'importance de la persévérance scolaire », déclare Andrée Mayer-Périard, présidente du RQRE. « Malgré la baisse de motivation scolaire chez les jeunes, que nous attribuons notamment aux interruptions scolaires, à la fragilisation de certains éléments du réseau de l'éducation, aux enjeux de santé mentale et à la pression exercée par la rareté de la main-d'œuvre, nous sommes heureux et rassurés de constater que les Québécoises et les Québécois continuent de considérer l'école comme un pilier fondamental du développement des jeunes. »

Prévenir le décrochage scolaire pour bâtir l'avenir

L'étude met également en lumière l'importance accordée au phénomène du décrochage scolaire, considéré comme un enjeu de premier plan par 85 % de la population. Lorsqu'il est question de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, 82 % des répondants considèrent que ce dernier est tout aussi essentiel aujourd'hui qu'il y a cinq ans, confirmant le rôle crucial de l'éducation pour l'avenir des jeunes et leur intégration socioéconomique.

Une tendance préoccupante émerge cependant parmi les jeunes de 18 à 34 ans, qui semblent accorder moins d'importance à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires et à la poursuite des études postsecondaires. Bien que modérée, cette tendance mérite une attention particulière et souligne la pertinence d'adopter une approche plus adaptée à leurs réalités et aspirations professionnelles tout en valorisant la diversité des parcours éducatifs possibles.

« Le Québec a fait des progrès remarquables au cours des dernières décennies en termes de persévérance scolaire, mais nous devons maintenir cette dynamique et continuer d'agir collectivement », affirme Luce Lapierre, directrice générale du RQRE. « Rappelons que la réussite éducative ne se limite pas seulement à l'obtention d'un diplôme. C'est aussi le développement de compétences clés telles que la créativité et la pensée critique, qui permettront aux jeunes de s'adapter aux réalités complexes de notre société. »

Un appel à la mobilisation

Les résultats de ce sondage soulignent un besoin d'intensifier les efforts pour soutenir la persévérance scolaire. En effet, 89 % des Québécoises et Québécois considèrent que la société doit en faire davantage pour favoriser la réussite éducative des jeunes. Ce consensus met en évidence l'importance d'une action collective et concertée.

Investir dans des mesures éducatives à long terme est essentiel pour répondre à cette attente. Le sondage révèle également que ces investissements doivent se traduire par des interventions communautaires dans les milieux de vie, du mentorat, du tutorat, des camps pédagogiques et du soutien en matière de santé mentale afin d'accompagner les jeunes à chaque étape de leur parcours scolaire et en leur offrant les ressources nécessaires pour réussir.

La mobilisation de l'ensemble des acteurs est plus que jamais nécessaire pour assurer un avenir prometteur aux jeunes du Québec. Maintenir la persévérance scolaire au cœur des priorités collectives permettra de bâtir une société plus forte et plus inclusive. Il est plus que jamais crucial que chacun d'entre nous se sente concerné.

À propos des Journées de la persévérance scolaire 2025

Les Journées de la persévérance scolaire 2025 se tiennent du 10 au 14 février et mettront de l'avant la puissance collective face au décrochage scolaire. Organisées par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE), les JPS rassemblent des acteurs de divers horizons. Cette année encore, les JPS continuent d'encourager l'engagement collectif afin d'assurer un avenir prometteur aux jeunes du Québec.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE)

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est né en 2005 afin de collaborer de manière concertée et collective afin de bâtir un réseau efficace. Le RQRE soutient et représente 18 Instances régionales de concertation (IRC) réparties sur l'ensemble du territoire québécois. La mission du RQRE est de valoriser la persévérance scolaire, auprès des Québécoises et des Québécois, jusqu'à l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification reconnue.

À propos du sondage Léger

Léger a été mandatée par le Réseau québécois pour la réussite éducative afin de réaliser une étude auprès de la population québécoise. Elle vise à comprendre leurs perceptions et leurs préoccupations sur des enjeux clés liés à la réussite scolaire et à mieux cerner les opinions de la population sur le décrochage. Les données ont été récoltées à l'aide d'un sondage web entre le 9 et le 22 décembre 2024 auprès de 1 567 Québécoises et Québécois.

