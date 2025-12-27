Une cagnotte d'environ 129 millions de dollars
27 déc, 2025, 03:06 ET
Un gros lot de 80 millions de dollars et environ 49 Maxmillions au prochain tirage du Lotto Max
MONTRÉAL, le 27 déc. 2025 /CNW/ - Au prochain tirage du Lotto Max, soit le mardi 30 décembre, la cagnotte s'élèvera à environ 129 millions de dollars, soit un gros lot de 80 millions de dollars et approximativement 49 Maxmillions.
Le Lotto Max fait des gagnants au Québec
- Les Québécois ont gagné plus de 4 100 millions de dollars au Lotto Max depuis son lancement.
- Le gros lot de 80 millions de dollars a été remporté trois fois depuis l'automne 2024. À deux reprises, la moitié de la somme a été gagnée au Québec.
- En tout, 49 gros lots ont été remportés au Québec, dont trois de 70 000 000 $ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février 2020, 9 octobre 2020 et 7 juin 2022.
- Un gros lot de 65 000 000 $, quatre gros lots de 60 000 000 $, cinq gros lots de 55 000 000 $ et dix gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec.
- Outre ces gros lots, plus de 400 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été remportés en tout ou en partie par des Québécois.
Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à lotoquebec.com.
Source et renseignements :
Renaud Dugas
Porte-parole et directeur des relations médias
Loto-Québec
514 499-5151
SOURCE Loto-Québec
