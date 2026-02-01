MONTRÉAL, le 31 janv. 2026 /CNW/ - Au total, 1 sélection vendue au Québec compte parmi les 2 sélections gagnantes du Gros lot classique de 5 millions de dollars, offert au tirage du Lotto 6/49 d'hier,. Les détenteurs de ces sélections chanceuses gagnent donc 2,5 millions $ chacun.

Prochain gros lot

Photo Loto-quebec (Groupe CNW/Loto-Québec)

Au prochain tirage du Lotto 6/49, le Gros lot de la Boule d'or s'élèvera à 24 millions de dollars, tandis que le Gros lot classique sera de 5 millions de dollars comme c'est le cas à chaque tirage.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec, lotoquebec.com.

Source et renseignements : Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

514 499-5208

[email protected]

SOURCE Loto-Québec