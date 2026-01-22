MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Karine Sirois, une résidente de la Capitale-Nationale, a reçu l'appel dont rêvent bien des Québécois. Loto-Québec a communiqué avec elle pour lui annoncer qu'elle avait remporté le gros lot du Lotto Max tiré le 13 janvier, soit 14 000 000 $, avec son billet acheté en ligne! Cette cinquantenaire a décidé de dire « Bye-bye, boss »!

Une résidente de la Capitale-Nationale remporte 14 000 000 $ au Lotto Max (Groupe CNW/Loto-Québec)

« Nous sommes très heureux de commencer l'année en remettant un gros lot du Lotto Max. Espérons que la chance se poursuivra tout au long de 2026 et que de nombreuses familles d'ici en profiteront », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Le 14 janvier, Karine Sirois a reçu un appel qui allait changer sa vie : on lui annonçait que le billet du Lotto Max qu'elle s'était procuré sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec était gagnant et qu'elle remportait ainsi 14 000 000 $!

Elle n'avait pas encore pris connaissance des résultats du tirage de la veille, alors, à l'invitation du service à la clientèle de Loto-Québec, elle s'est connectée à son compte en ligne pour confirmer le gain. Elle a ensuite vécu de grands moments d'émotions!

Sirois a annoncé à sa gestionnaire qu'elle prendrait sa retraite lorsqu'elle aura passé le flambeau. Cette nouvelle multimillionnaire a confié qu'elle allait réaliser des rêves qu'elle caresse depuis longtemps. Elle désire notamment acheter une maison et voyager avec ses proches. Il ne reste plus qu'à choisir la destination… ou plutôt les destinations!

