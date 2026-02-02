MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Loto-Québec annonce le retour d'un billet unique en son genre : La course aux lingots. Dès aujourd'hui, les amateurs de loterie peuvent se procurer le précieux billet et tenter leur chance de mettre la main sur l'un des 20 lingots d'or pur de 1 kilo en jeu!

Un gros lot en or ou en argent?

Les gagnants d'un gros lot ont le choix entre un lingot fait d'or pur à 99,99 % par la Monnaie royale canadienne ou un montant forfaitaire de 150 000 $. Si la valeur de l'or peut varier d'un jour à l'autre, elle tend nettement à augmenter au fil des ans. D'ailleurs, le montant forfaitaire a été ajusté à la hausse; il était de 125 000 $ l'an dernier.

« L'engouement qu'a connu La course aux lingots l'an dernier témoigne de l'intérêt grandissant du public pour ce type de lot unique. L'attrait pour l'or ne se dément pas, et nous sommes heureux d'offrir de nouveau à nos clients la possibilité de repartir avec un véritable lingot d'or », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Les billets sont en vente chez tous les détaillants de loterie au coût de 20 $. Les gagnants qui mettent la main sur le gros lot de La course aux lingots ont jusqu'au 28 septembre prochain pour réclamer leur lingot d'or. Des lots instantanés de 20 $ à 10 000 $ sont également à gagner.

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2025, la Société a remis plus de 1,7 milliard de dollars en lots et fait 105 millionnaires à travers le Québec. Elle a notamment versé près de 20 rentes à vie, un record! Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5151 [email protected]

