Une bourse de création sera remise par le Conseil des arts de Montréal à un organisme artistique professionnel de Montréal-Nord

MONTRÉAL-NORD, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - En partenariat avec l'arrondissement de Montréal-Nord, le Conseil des arts de Montréal lance un appel auprès des collectifs d'artistes ou organismes artistiques professionnels de ce territoire pour l'octroi d'une bourse de 25 000 $ à un projet de création ou de production artistique. Les organismes peuvent soumettre un projet dans une panoplie de disciplines : arts du cirque, arts de rue, arts visuels, arts numériques, cinéma et vidéo, danse, littérature, nouvelles pratiques artistiques, musique et théâtre.

« Nous sommes ravis de cet appui du Conseil des arts de Montréal à un organisme artistique de Montréal-Nord qui mettra en valeur certaines orientations de nos plans d'action, tels que le reflet de notre diversité sociale et culturelle, ou encore l'éveil aux arts chez les jeunes par exemple. Notre rôle sera de soutenir cet organisme selon les besoins de son projet créatif, par un espace de création, un soutien technique ou de communication », a indiqué Christine Black, mairesse de l'arrondissement.

« Le Conseil des arts de Montréal souhaite rejoindre les artistes sur l'ensemble de l'île, a indiqué le président du Conseil, Jan-Fryderyk Pleszczynski. Avec cette initiative, nous sommes en mesure de donner les moyens aux artistes de Montréal-Nord de contribuer à la vitalité de leur quartier », a ajouté monsieur Pleszczynski.

L'appel de projets se déroulera du 3 octobre au 5 novembre 2019. À l'issue de l'évaluation par un comité formé de professionnels du milieu des arts et de représentants de Montréal-Nord, le projet choisi sera dévoilé au début décembre et devra être réalisé au cours de l'année 2020.

Une clinique d'accompagnement et d'aide à la rédaction de projet aura lieu le 8 octobre, de 18 h à 21 h, à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Les organismes artistiques professionnels ayant leur siège social sur le territoire de l'arrondissement et les collectifs d'artistes professionnels de Montréal-Nord dont le responsable réside à Montréal-Nord peuvent y participer en s'inscrivant obligatoirement en ligne, au plus tard le 7 octobre.

Ce programme de subvention a pour objectifs de favoriser la création et la diffusion des productions artistiques professionnelles et de valoriser les initiatives locales. Il est issu du volet 2 de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du territoire de l'Île de Montréal, signée par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le Conseil des arts de Montréal et Culture Montréal.

