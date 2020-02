Une belle victoire pour les travailleurs syndiqués avec Unifor à l'usine Grande-Baie de Rio Tinto

SAGUENAY, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans une décision rendue le 30 janvier dernier, l'arbitre Gabrielle M. Côté a donné raison au syndicat Unifor qui avait porté plainte pour contravention au Code du travail contre l'employeur Rio Tinto. Celui-ci avait effectivement modifié les conditions de travail du groupe des travailleurs de métier nouvellement syndiqué en leur refusant une augmentation salariale accordée à tous les autres salariés de l'entreprise au Saguenay.

Rappelons que le 21 décembre 2018, le Comité de rémunération de l'employeur Rio Tinto accordait une augmentation salariale de 2,8 % à l'ensemble des personnes salariées de ses usines au Saguenay, cependant, du même coup, l'employeur refusait d'accorder cette augmentation au groupe de 88 salariés du département de l'entretien de l'usine Grande-Baie parce qu'ils s'étaient récemment syndiqués.

« Pour nous, cette décision de ne pas accorder l'augmentation aux travailleurs de métier s'apparente à un acte de représailles contre le groupe qui s'était syndiqué. Cela avait aussi tous les airs d'une tactique d'intimidation pour décourager les travailleurs de la production qui sont non-syndiqués, mais dont plusieurs aimeraient bien se joindre à nous », a expliqué Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Rappelons que le 13 mars 2018, le syndicat Unifor déposait une requête en accréditation pour représenter les travailleurs de l'entretien de l'usine Grande-Baie. Au terme de plusieurs journées d'audition alors que l'employeur a tout fait pour faire avorter le processus, le syndicat a finalement obtenu l'accréditation le 19 octobre 2018.

La décision rendue la semaine dernière représente environ ¼ de million de dollars pour le groupe des 88 salariés qui recevront : l'augmentation de 2,8 % (ce qui est équivalent à 1,26 $/heure), et ce, de manière rétroactive au 1er janvier 2019, le manque à gagner sur toutes les heures supplémentaires effectuées depuis cette date, de même que des intérêts.

« C'est une décision importante pour le droit à la syndicalisation et le respect des lois qui protègent l'exercice de ce droit. Nous appelons les travailleurs de la production à emboîter le pas de leurs collègues de l'entretien et de se joindre à eux au sein d'Unifor », a lancé le directeur québécois.

Précisons que l'arbitrage de première convention collective est toujours en cours pour le groupe des travailleurs de l'entretien.

