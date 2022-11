Une artiste du Québec en vedette sur une boîte des fêtes en édition limitée de Purolator

La collection de boîtes des fêtes 2022 met en vedette un talent local et soutient les banques alimentaires du Québec

TORONTO, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Purolator a dévoilé ses boîtes des fêtes en édition limitée 2022 qui mettent en vedette des artistes canadiens émergents, dont Élodie Duhameau, du Québec. Encore une fois, les artistes de l'année dernière ont chacun nommé un artiste local pour la conception des boîtes.

Ces boîtes uniques offrent une façon festive d'expédier durant les fêtes. Cette année, la collection présente les différentes façons dont les familles et les collectivités mangent, boivent et célèbrent cette période ensemble.

Élodie Duhameau est une illustratrice et auteure établie à Montréal, au Québec, qui a grandi en France, où elle a étudié les arts graphiques. Quelques années après son arrivée à Montréal, elle s'est finalement lancée dans la profession d'illustratrice et le monde de l'édition pour enfants, ainsi que la rédaction et l'illustration publicitaire.

Pour cette boîte des fêtes, l'artiste s'est concentrée sur les détails montrant le plaisir de partager un repas : les mains, les visages, les bouches pleines, les assiettes remplies, les verres levés pour un toast, les aliments, les expressions faciales qui illustrent l'appréciation d'un bon repas et la joie du moment partagé. La boîte présente différents points de vue sur la même scène, ou plusieurs moments d'un même repas, sous l'angle de la diversité culturelle et intergénérationnelle.

Les artistes québécois Rowan Ortins et Karine Deschênes ont également été mis en vedette sur les boîtes des fêtes précédentes de Purolator.

Soutenir les banques alimentaires du Québec

Dans le cadre de la campagne de cette année, Purolator donnera 5 000 $ à l'organisme Les Banques alimentaires du Québec par l'entremise de son programme Blitz contre la faimMD. L'entreprise veut ainsi veiller à ce que tout le monde au Québec ait accès à des repas nutritifs durant les fêtes. Depuis 2003, notre programme a aidé à offrir plus de 18 millions de livres d'aliments aux banques alimentaires canadiennes.

Les Banques alimentaires du Québec fournit des dons d'aliments aux personnes qui en ont le plus besoin. Ses 32 membres régionaux indépendants desservent plus de 1 200 organismes communautaires locaux affiliés qui aident à nourrir 671 000 Québécois chaque mois.

« Cette dernière année a été difficile pour les organismes d'aide alimentaire, qui ont vu de nombreux nouveaux visages se présenter à leurs portes », a expliqué Martin Munger, directeur général, Les Banques alimentaires Québec. « C'est que l'inflation a amené plusieurs Québécois et Québécoises dans la précarité. Alors que nous nous préparons à la période des Fêtes, le don de Purolator tombe à point pour nous aider à offrir des festivités sans faim. J'encourage également la clientèle de Purolator à avoir une pensée spéciale pour nous lorsqu'elle aura en main ces splendides boîtes. »

Les boîtes des fêtes sont offertes partout au pays, dans les centres d'expédition de Purolator et à certains Arrêts rapides mobiles. Pour obtenir plus d'information sur les artistes et sur le service de livraison des fêtes de Purolator, visitez le site purolator.com/lespritdesfetes.

