Les nouveaux engagements de Walmart envers la santé des pollinisateurs constituent une mesure en matière de protection de l'approvisionnement de nos produits alimentaires et d'amélioration de la biodiversité. Les insectes pollinisateurs sauvages connaissent actuellement un déclin de leur abondance et de leur diversité dans différentes régions, notamment en Amérique du Nord. Une diminution importante de la population des pollinisateurs pourrait menacer la production alimentaire, rendant ainsi les efforts de régénération dans ce domaine d'autant plus importants. La présente communication donne également suite à un engagement similaire pris par Walmart États-Unis en avril 2021.

Les nouveaux engagements de Walmart Canada font partie des efforts les plus approfondis déployés par un détaillant d'envergure au Canada. De plus, ils visent à atténuer les diverses menaces envers les pollinisateurs et à améliorer leurs habitats.

Voici ce que comprennent ces engagements :

Pratiques intégrées de lutte antiparasitaire : Tous les fruits et légumes frais ainsi que toutes les fleurs fraîches, vendus en magasin dans le rayon des fruits et légumes, proviendront de fournisseurs adoptant des pratiques intégrées de lutte antiparasitaire d'ici 2025. Ces pratiques feront l'objet d'une vérification par un organisme tiers. Les fournisseurs de fruits et légumes frais seront également encouragés à éliminer progressivement l'utilisation de certains pesticides.

Amélioration et expansion des habitats pour pollinisateurs : Les fournisseurs de fruits et légumes frais seront encouragés à protéger, à rétablir ou à créer des habitats pour pollinisateurs sur au moins 3 % des terres qui leur appartiennent ou qu'ils exploitent, ou encore dans lesquelles ils investissent d'ici 2025.

Jardins pour pollinisateurs : Walmart intégrera des habitats à ses propriétés immobilières, notamment en créant dix jardins pour pollinisateurs sur ses emplacements d'ici la fin de l'année 2021.

« La protection de la santé des pollinisateurs et la création d'habitats pour pollinisateurs constituent la mesure la plus récente relativement à notre engagement à être une compagnie régénératrice », affirme Pietro John Rollo, vice-président, produits frais et marques maison chez Walmart Canada. « Les clients de Walmart peuvent magasiner dans nos succursales en toute confiance, sachant qu'ils contribuent à la protection des pollinisateurs ainsi qu'à 75 % des plus importantes récoltes à l'échelle mondiale dont la viabilité dépend de ces pollinisateurs. »

En vue de sensibiliser les clients à créer leur propre jardin pour pollinisateurs à la maison, nous avons déjà ajouté des étiquettes à des millions de plantes vendues dans les succursales Walmart pour indiquer clairement celles qui attirent les pollinisateurs. Walmart Canada évite de vendre des espèces de plantes envahissantes, d'après les listes reconnues à l'échelle régionale.

La protection de la santé des pollinisateurs est la plus récente mesure faisant partie de la mission de Walmart d'être une compagnie régénératrice à l'échelle mondiale, notamment l'engagement d'aider à protéger, à gérer ou à rétablir au moins 50 millions d'acres de terres ainsi que 1,6 million de kilomètres carrés d'océan d'ici 2030.

À propos de Walmart Canada



Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité quotidiennement par plus de 900 000 clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire à walmartcanada.ca, de même que sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada : Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Walmart Canada

Renseignements: Stephanie Fusco, Affaires publiques, Walmart Canada, [email protected]

