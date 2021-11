Une année sous le signe de l'agilité - Rapport annuel 2020 : un premier bilan pour l'Agence de mobilité durable

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - En janvier dernier, l'Agence de mobilité durable (« l'Agence ») célébrait sa première année d'existence. Elle est maintenant fière de présenter les réalisations de l'année 2020 avec la publication de son tout premier rapport annuel, sous le signe de l'agilité.

« Cette première année a été couronnée de succès grâce à l'engagement d'une équipe résiliente et hautement mobilisée, a indiqué le directeur général de l'Agence, Laurent Chevrot. Nous avons également commencé à nous doter de l'expertise, des structures et des activités nécessaires pour assumer un rôle qui dépasse maintenant les frontières du stationnement, soit de favoriser la mobilité et le partage de la rue sur le territoire de la Ville de Montréal. Nous avons aussi maintenu la surveillance et la gestion des stationnements dans une année hors de l'ordinaire. »

Une nouvelle organisation avec des mandats prometteurs

À ses débuts au 1er janvier 2020, l'Agence a regroupé les activités de la Société en commandite Stationnement de Montréal (SCSM) et la Section de l'application de la règlementation du stationnement (SARS) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L'Agence est devenue une nouvelle organisation paramunicipale et cinq mandats spécifiques lui ont aussi été confiés par la Ville de Montréal:

Mettre en place une application mobile pour la rue Sainte-Catherine Ouest;

Instaurer la lecture automatisée de plaques d'immatriculation;

Mettre en œuvre une tarification modulaire;

Bonifier le service de surveillance du stationnement;

Faciliter le stationnement des véhicules en libre-service.

À l'été 2020, l'Agence a initié la démarche de développement stratégique organisationnel 2021-2023 afin d'encadrer ses activités dans une mission, une vision et des valeurs et aussi définir son positionnement et champ d'intervention en matière de mobilité durable. Une vaste consultation avec les partenaires s'est tenue, ainsi que des rencontres avec les employé-e-s de l'Agence. Le plan stratégique organisationnel découlant de cette démarche a été publié en 2021.

Relever avant tout le défi humain

L'Agence a fait preuve d'écoute et de résilience auprès de ses employé-e-s. Dans un contexte de service essentiel, ceux-ci ont permis que la première année d'activité de l'Agence soit couronnée de succès. En plus d'une réorganisation du travail et de l'intégration de nouvelles équipes, un nombre important d'embauches a été fait afin d'acquérir les ressources et compétences nécessaires à l'accomplissement des mandats de l'Agence. L'ensemble des équipes a relevé plusieurs défis liés à la mise en place de cette nouvelle organisation paramunicipale qu'est l'Agence et des innovations technologiques dans la gestion du stationnement et du partage de la rue.

Pour consulter l'intégralité du rapport annuel 2020 de l'Agence : Rapports annuels - Agence de mobilité durable (agencemobilitedurable.ca).

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

agencemobilitedurable.ca

SOURCE Agence de mobilité durable

Renseignements: Alicia Lymburner, Communications et affaires publiques | [email protected] | 514-242-6868

Liens connexes

www.agencemobilitedurable.ca