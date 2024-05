FAITS SAILLANTS

Du 1er janvier au 31 décembre 2023

Les produits totaux ont augmenté de 197,7 millions (29,2 %) par rapport à 2022 en raison d'une augmentation des fréquences et une plus grande demande;

4,1 millions de passagers ont emprunté les trains de VIA Rail en 2023, une augmentation de 815 000 (24,7 %) par rapport à 2022;

La Société poursuit sa modernisation avec la mise en service de plus de nouveaux trains dans le Corridor et le lancement d'un nouveau système de réservation offrant une expérience plus intuitive à nos clients.

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Plus de quatre millions de passagers ont choisi de voyager en train en 2023, permettant à VIA Rail d'enregistrer son plus haut taux d'achalandage depuis 2019. Celui-ci a augmenté de 24,7 % par rapport à l'année dernière et la Société a franchi des étapes importantes dans ses projets de modernisation contribuant à sa vision d'être la voie sensée pour les voyageurs.

« L'année 2023 a été charnière pour VIA Rail avec l'introduction d'un nouveau système de réservation moderne, le rétablissement de plusieurs fréquences de train clés dans le corridor Québec-Windsor et une augmentation importante des revenus », a déclaré Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration de VIA Rail. « Nous avons ainsi pu mieux servir nos clients et jeter les bases de notre croissance future. »

2023 a aussi marqué l'arrivée du nouveau président et chef de la direction de VIA Rail, Mario Péloquin, qui s'est joint à la Société en juin. « Quel défi passionnant que de rejoindre VIA Rail au moment où notre entreprise et le rail passager partout dans le monde sont en pleine transformation », a indiqué Mario Péloquin. « VIA Rail a déjà fait des progrès considérables pour façonner l'avenir du transport ferroviaire voyageurs au Canada. En 2023, nous avons fait de grands pas en avant qui reflètent notre engagement envers la modernisation et une meilleure expérience de voyage pour nos passagers. »

TOUS À BORD DE LA NOUVELLE FLOTTE

L'entrée en service progressive de la nouvelle flotte du Corridor s'est poursuivie en 2023, permettant à VIA Rail d'offrir une expérience de voyage plus confortable, entièrement accessible et plus écoresponsable à plus de Canadien.es voyageant dans le corridor Québec - Windsor.

En octobre 2023, VIA Rail a officiellement lancé le service commercial de sa nouvelle flotte sur la liaison Ottawa - Toronto. Les quatre grandes villes du Corridor (Québec, Montréal, Ottawa et Toronto) et toutes les communautés entre celles-ci sont désormais reliées par ces nouveaux trains. En date du 31 décembre 2023, la Société avait reçu 12 des 32 trains prévus et elle se réjouit de connecter plus de Canadien.es dans le Corridor avec sa nouvelle flotte en 2024.

UN NOUVEAU SYSTÈME DE RÉSERVATION CONVIVIAL ET INTUITIF

En novembre, VIA Rail a déployé son nouveau système de réservation offrant à ses clients une expérience de réservation simplifiée, plus pratique, plus accessible et plus autonome. Au-delà de la mise à jour du processus de réservation, ce projet de modernisation a permis de revoir entièrement l'ensemble de l'infrastructure et des systèmes connexes (tel que le programme de fidélisation et le système de point de vente).

Ce nouveau système de réservation permet aux clients de profiter de nouvelles fonctionnalités, comme la sélection autonome des sièges ainsi qu'un processus de réservation en ligne simplifié pour une plus grande variété de besoins.

LES PASSAGERS D'ABORD

VIA Rail vise toujours l'excellence. Cette année, nos efforts ont été reconnus dans l'étude Réputation 2023 de Léger, où la Société a été nommée l'entreprise la plus réputée du secteur des transports. VIA Rail a obtenu 4 points de plus que l'année précédente et devancé toutes les autres entreprises de transport pour la première fois depuis le lancement de l'étude.

Cette étude a également reconnu les efforts déployés par VIA Rail pour favoriser une culture d'entreprise positive et inclusive, la classant au premier rang des employeurs de choix au Canada parmi les entreprises de transport.

L'AVENIR DES SERVICES DE VIA RAIL

À travers le Canada, VIA Rail opère des liaisons longues distances, régionales et éloignées (LDRE) comme le Canadien ou l'Océan. Si certains de ces services visent à offrir une expérience touristique unique aux Canadien.nes et aux visiteurs du monde entier, ces trajets sont également un lien vital pour les collectivités isolées du pays qui comptent sur ces liaisons pour accéder à des services et à des biens essentiels.

Nous sommes ravis que le récent budget fédéral ait alloué des fonds à VIA Rail pour aller de l'avant avec son projet de transformation visant à remplacer les trains qui circulent sur ses routes longues distances, régionales et éloignées. Cet investissement important marque un jalon dans notre parcours visant à redéfinir le rail passager dans toutes les régions du pays au cours des prochaines années.

Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien continu et sa confiance en notre vision. Ce financement témoigne d'un engagement commun à améliorer le transport durable dans l'ensemble du pays.

Le rapport annuel de VIA Rail est disponible à l'adresse suivante : https://media.viarail.ca/fr/rapports

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2023 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site internet : https://corpo.viarail.ca/fr/.

Twitter @VIA_rail

Facebook: viarailcanada

Instagram: @viarailcanada

VIA: Le blogue

SOURCE VIA Rail Canada inc.

Renseignements: [email protected]