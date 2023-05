MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Au terme de son année financière 2022-2023, le Palais des congrès de Montréal enregistre un record historique en retombées économiques générées par les événements d'affaires qu'il a accueillis, avec un total de 426 millions de dollars.

Retour en flèche des événements d'affaires

L'avenir de l'industrie événementielle et du tourisme d'affaires semblait bien incertain pour le Palais des congrès de Montréal au début de son année financière en avril 2022. Le bilan de cette première année postpandémique démontre une reprise des événements d'affaires indéniable, et met en lumière l'impact de la contribution de la société d'État à la vitalité économique de la région métropolitaine. À titre de comparaison, la moyenne sur cinq années précédant la pandémie des retombées économiques générées par le Palais s'élevait à 217 millions de dollars. À 426 millions, le résultat de 2022-2023 représente donc près du double des années prépandémie.

L'année financière 2022-2023 aura été marquée par :

Plus de 773 000 délégués, congressistes, exposants et visiteurs ;

La tenue de 300 événements ;

Plus de 183 000 nuitées enregistrées dans les hôtels de la métropole.

L'étroite collaboration entre les équipes de Tourisme Montréal et du Palais des congrès pour l'attraction de grands événements internationaux a également porté fruit avec, entre autres, l'accueil du 104e congrès du Lions Clubs International, de AIDS 2022 - la 24e Conférence internationale sur le sida et, bien sûr, de la 15e Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15). L'équipe du Palais est particulièrement fière de la programmation événementielle de 2022, qui était en phase avec le virage emprunté par le Palais au cours des dernières années dont l'objectif était de favoriser l'accueil d'événements avec de fortes retombées intellectuelles et sociales.

Le Palais des congrès de Montréal a plus que jamais fait résonner l'importance de sa mission en générant un impact significatif au sein de son industrie. Réunir les communautés scientifiques et civiles pour favoriser l'échange du savoir, faire avancer des causes sociétales à l'échelle planétaire et contribuer à l'essor économique du Québec : les événements d'affaires représentent un potentiel phénoménal pour la province.

La COP15 , un événement d'une portée exceptionnelle

Accueillie au Palais des congrès de Montréal du 1er au 19 décembre 2022, la 15e Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15) a représenté un événement majeur pour le Palais des congrès et pour Montréal, mais aussi pour le monde entier. Plus de 10 000 participantes et participants, dignitaires et spécialistes issus de 196 gouvernements se sont réunis dans le but d'adopter le nouveau cadre mondial pour la protection de la biodiversité. Cet événement a entraîné dans son sillage de nombreux engagements sans précédent sur les plans municipal, provincial, national et international.

Les pays participants ont notamment annoncé des engagements en matière de biodiversité évalués à 6,2 milliards de dollars canadiens. En plus des retombées sociales annoncées lors de la Conférence, l'entente conclue pendant la COP15 constitue un legs permanent pour Montréal. Du point de vue des retombées économiques, l'événement a généré à lui seul 151 millions de dollars pour le Québec.

La clé du succès : un solide écosystème

Grâce au soutien du ministère du Tourisme tout au long de la pandémie, le Palais des congrès de Montréal a pu demeurer ouvert pour accueillir des événements locaux, tout en participant à l'effort de vaccination en devenant le premier site de vaccination massive à Montréal.

Avec la réouverture des industries touristiques et événementielles au début de l'année 2022, le ministère s'est concrètement engagé pour accompagner l'effervescence du tourisme d'affaires au Québec et à Montréal. Cet appui envers la mission du Palais des congrès et les efforts déployés pour garder ses espaces accessibles durant la pandémie ont contribué à affermir sa position lors de la reprise des événements d'affaires. L'équipe chevronnée du Palais des congrès est également demeurée en poste pendant ces deux années, un atout majeur dans un secteur qui connaît actuellement une importante pénurie de main-d'œuvre.

Citations

« L'année 2022-2023 a démontré l'importance du tourisme d'affaires pour la création de richesse économique pour le Québec. Avec plus de 426 millions de dollars en retombées économiques enregistrées, il s'agit d'une année historique, alors que les événements tenus ont presque doublé les retombées économiques pour la métropole ! Le Palais des congrès a joué un rôle de premier plan pour l'attractivité de Montréal dans le secteur touristique. Nous sommes extrêmement fiers de positionner le Palais comme une valeur sûre à l'échelle internationale, et de permettre de telles retombées économiques et sociales pour notre province. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Les retombées économiques du tourisme d'affaires sont indéniables. Il représente une des industries les plus lucratives et il favorise la croissance de l'achalandage touristique tout au long de l'année, notamment lors des périodes moins achalandées. Le Palais des congrès de Montréal a su se démarquer et rester une destination de premier choix pour les congressistes durant la dernière année. Toutes mes félicitations au Palais des congrès, grâce à vous, le Québec rayonne à l'international. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

