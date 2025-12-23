MONTRÉAL, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Les Québécois ont à nouveau connu une année exceptionnelle à la loterie : 16 gros lots de 5 000 000 $ ou plus ont été remportés ici! Loto-Québec a déjà remis plus de 1,7 milliard de dollars en lots à des gagnants depuis janvier, une augmentation par rapport à l'année record qu'a été 2024. De plus, près de 20 rentes à vie ont été gagnées, du jamais vu!

VIDÉO - Téléchargez la vidéo mettant en vedette les gagnants de 2025 : https://transfert1.loto-quebec.com/pkg?token=2483f1d9-f65b-4290-859b-6d8dff5d112f