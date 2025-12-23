MONTRÉAL, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Les Québécois ont à nouveau connu une année exceptionnelle à la loterie : 16 gros lots de 5 000 000 $ ou plus ont été remportés ici! Loto-Québec a déjà remis plus de 1,7 milliard de dollars en lots à des gagnants depuis janvier, une augmentation par rapport à l'année record qu'a été 2024. De plus, près de 20 rentes à vie ont été gagnées, du jamais vu!
« L'année 2025 a été marquée par des groupes de gagnants qui se sont partagé des gros lots majeurs dans 10 régions du Québec. J'ai pu voir s'exprimer la joie de plusieurs familles et amis, jusque sur la Basse-Côte-Nord. Ça a été une année mémorable! » souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.
L'année en chiffres
Déjà plus de1,7 milliard de dollars en lots ont été remis, battant le record établi en 2024.
Le Gros lot classique du Lotto 6/49 a été remporté au Québec à 10 reprises.
En tout, 19 chanceux ont mis la main sur des gros lots de la Grande Vie et de Gagnant à vie : un record!
La loterie a déjà fait plus de100 nouveaux millionnaires.
