La santé et la sécurité de la population canadienne et la protection de l'environnement constituent des priorités pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, a souligné le premier anniversaire du Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord, reconnaissant les progrès réalisés en collaboration avec les partenaires territoriaux, autochtones et communautaires dans les plans à long terme visant à assainir les sites contaminés dans les régions nordiques.

Le Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord est responsable de l'assainissement des huit plus grandes mines abandonnées au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Bien que ces huit projets étaient en grande partie en phase de planification de l'entretien et de l'assainissement depuis plusieurs années, un certain nombre de projets ont franchi des étapes importantes depuis le lancement du Programme.

En 2021-2022, les premiers travaux d'assainissement commenceront dans le cadre du projet d'assainissement de la mine Giant, dans les Territoires du Nord-Ouest, et du projet d'assainissement de la mine United Keno Hill, au Yukon. Dans le cas des six autres projets, les travaux d'assainissement pourront débuter quand les diverses étapes de planification et de réglementation seront franchies. Cela inclut des travaux essentiels à la protection de la santé et de la sécurité humaines et de l'environnement, comme la dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose, qui a été terminée récemment, et des plans visant à faire progresser la phase un du système d'interception des infiltrations dans la vallée de Down, tous deux à la mine Faro.

De plus, au cours de la dernière année, des ententes de gouvernance ont été conclues en ce qui a trait aux projets de la rivière Ketza et du Grand lac de l'Ours, ce qui permet aux Premières Nations touchées de participer davantage aux décisions importantes concernant le nettoyage des sites miniers abandonnés près de leurs communautés. Des stratégies ont été élaborées conjointement avec des partenaires dans le cadre de plusieurs projets afin de promouvoir l'emploi, la formation et les possibilités d'affaires pour les Autochtones et les résidents du Nord.

Le Canada appuie la pleine participation des partenaires autochtones à la gestion et à l'assainissement des sites contaminés du Nord et continue de veiller à ce que ses investissements dans le Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord profitent pleinement aux populations situées à proximité des sites contaminés.

Citations

« D'énormes progrès ont été réalisés au moment où nous marquons le premier anniversaire du Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord. Cette initiative appuie l'engagement à long terme du Canada à améliorer la santé humaine, environnementale et socioéconomique, ainsi que le bien-être des communautés du Nord. Le moment est bien choisi pour reconnaître les progrès réalisés et souligner notre collaboration avec les partenaires territoriaux, autochtones et communautaires et avec le secteur privé pour faire progresser l'assainissement des sites contaminés dans le Nord. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Le Programme des sites contaminés du Nord est responsable de la gestion de 156 sites contaminés dans le Nord. Depuis avril 2020, le Programme des sites contaminés du Nord a reçu des fonds de deux sources, soit le Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord de Relations Couronne-Autochtones et d'Affaires du Nord Canada et le Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux, une initiative horizontale dirigée par Environnement et Changement climatique Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor (188 millions de dollars sur cinq ans).





et le Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux, une initiative horizontale dirigée par Environnement et Changement climatique Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor (188 millions de dollars sur cinq ans). Dans le budget de 2019, le gouvernement a investi 2,2 milliards de dollars sur 15 ans dans le Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord, qui permet de lancer des appels d'offres de plus longue durée en ce qui concerne les travaux à réaliser sur les sites. Cela offre ainsi une plus grande certitude aux communautés touchées et des possibilités économiques aux Autochtones et aux résidents du Nord.





Le Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord est responsable de l'assainissement des huit plus grandes mines abandonnées et présentant le risque le plus élevé, notamment :

Yukon : Faro, United Keno Hill, Mount Nansen, rivière Ketza et Clinton Creek ;

;

Territoires du Nord-Ouest : Giant, Cantung et le groupe de sites du Grand lac de l'Ours.





Les statistiques de 2020-2021 pour le Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord ne seront disponibles que lorsque les données seront fournies par les entrepreneurs en juillet. Toutefois, les statistiques socioéconomiques suivantes du Programme des sites contaminés du Nord ont été recueillies en ce qui concerne les travaux effectués globalement dans le Nord dans le cadre de ce programme :

Emploi (de 2005-2006 à 2019-2020) : a fourni plus de 10 700 emplois aux habitants du Nord, dont 30 % à des Autochtones.



Formation (de 2005-2006 à 2019-2020) : a dispensé 210 000 heures de formation aux résidents du Nord, dont 70 % aux Autochtones.



Possibilités économiques (de 2005-2006 à 2019-2020) : a accordé plus de 511 millions de dollars de contrats à des entreprises du Nord, dont 464 millions de dollars à des entreprises autochtones, ce qui représente 53 % de la valeur totale des contrats attribués.

