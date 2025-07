Une année 2024-2025 marquée par le renouveau et la performance

QUÉBEC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Avec la parution prochaine de son rapport annuel, c'est un bilan plus que positif que présente le Centre des congrès de Québec pour l'année 2024-2025, résultat d'une performance économique remarquable et d'un leadership visionnaire. En effet, au cours de cet exercice financier, le Centre des congrès a accueilli plus de 250 000 visiteurs dans le cadre de 209 événements, générant ainsi des retombées économiques directes estimées à 166 M$ pour la région.

L'année 2024-2025 s'inscrit comme la deuxième meilleure année du Centre depuis son ouverture en 1996, avec des revenus dépassant les objectifs fixés, principalement grâce à la vente de services auxiliaires pour les événements. Cet accomplissement témoigne ainsi de l'agilité et de l'expertise des équipes en place, qui savent toujours répondre aux attentes de la clientèle organisatrice d'événements et leur garantir des services de grande qualité.

Un leadership qui dépasse les attentes

Nommée en avril 2024, la nouvelle présidente-directrice générale du Centre des congrès a su, dès sa première année en poste, mettre en place plusieurs projets porteurs, notamment un nouveau plan stratégique aligné sur des ambitions de développement durable, d'innovation et de rayonnement international. En plus d'avoir contribué à redéfinir une vision audacieuse pour l'organisation, l'approche inclusive et mobilisatrice de Madame Caroline Lepage a aussi renforcé les liens avec les équipes internes, le conseil d'administration et les partenaires clés du Centre, comme Québec Destination affaires et le Cercle des ambassadeurs de Québec. Autour d'une ambition commune, ils s'activent ensemble à positionner Québec en tant que destination incontournable pour les grands rassemblements d'affaires du monde entier.

Un rôle qui dépasse les résultats annuels

Dans la région, le dynamisme du Centre des congrès de Québec soutient plus de 1 300 emplois annuellement, dont près de la moitié sont occupés par des jeunes de moins de 35 ans. Loin d'être une simple infrastructure d'accueil, le Centre agit comme un véritable carrefour où convergent les différents secteurs de l'économie québécoise.

Grâce à la synergie de ses équipes et de ses partenaires, le Centre des congrès demeure à l'avant-garde des tendances de l'industrie de l'événementiel et poursuit sa mission de faire rayonner la ville sur la scène internationale. L'année 2024-2025 aura démontré, encore une fois, que Québec est non seulement une destination de choix pour les congrès d'envergure et les événements d'affaires, mais également un catalyseur de retombées durables pour toute la région.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 125 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, le Centre des congrès se distingue également par ses standards de gestion exemplaires, le savoir-faire de son équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

