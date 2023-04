OTTAWA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - Une nouvelle analyse conclut que le budget fédéral de 2023 prévoit le plus important investissement dans les soins de santé en plus de deux décennies. Cependant, cette analyse fait également écho à des rapports précédents, soulignant qu'à lui seul, le financement ne peut pas rebâtir les systèmes de santé surchargés du Canada.

« L'augmentation du financement et les mesures de responsabilisation annoncées par le gouvernement fédéral, ainsi que les plans des provinces et des territoires pour améliorer leurs systèmes de santé respectifs, laissent espérer qu'un changement est possible, a déclaré le Dr Alika Lafontaine, président de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce qu'il faut maintenant, c'est la volonté politique de prendre des décisions courageuses pour mettre en œuvre la réforme du mode de prestation des soins, d'améliorer l'accès aux soins et de créer de meilleures conditions de travail pour les prestataires de soins de santé. Nous devons à la patientèle et aux prestataires de soins de santé de profiter de ce moment pour élargir l'accès aux soins, soutenir nos effectifs de la santé et apporter des améliorations systémiques durables. »

L'Association médicale canadienne (AMC) a demandé une analyse des accords sur la santé conclus entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de les comparer aux accords des années 2000. Cette analyse indique que le financement fédéral proposé en 2023 est le plus important, dans une large mesure, avec une augmentation moyenne de 16 milliards de dollars par année au cours des dix prochaines années. La deuxième augmentation la plus importante était celle de l'Accord sur la santé de 2004, soit une moyenne de 12,3 milliards de dollars par année.

Une analyse antérieure , également mandatée par l'AMC, soulignait les taux relativement élevés de financement de la santé au Canada, tout en notant que la disponibilité des soins et leur prestation en temps opportun étaient inférieures à celles des autres pays membres de l'OCDE.

L'AMC se réjouit du fait que les ententes de 2023 vont améliorer la responsabilisation, les provinces et les territoires devant respecter les normes et les politiques nationales en matière de données pour recevoir leur part du Transfert canadien en matière de santé au cours des cinq premières années de l'accord. De plus, l'AMC applaudit les domaines prioritaires précisés dans les ententes de financement : élargir l'accès aux services de santé familiale, soutenir les travailleurs et les travailleuses de la santé et réduire les retards dans les interventions et procédures, améliorer l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de toxicomanie, et moderniser les systèmes de soins de santé au moyen de données normalisées et d'outils numériques.

