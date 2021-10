Une alliance pour faire rayonner les services aux entreprises

QUÉBEC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La présidente-directrice générale de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, Mme Caroline Dupré, et M. Carl Bérubé, président de Formation Québec en réseau, sont heureux d'annoncer que les deux organisations joignent leurs forces afin d'augmenter leur capacité d'action commune en matière de développement des compétences de la main-d'œuvre, de services aux entreprises ainsi que de services aux partenaires.

Au printemps 2021, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et Formation Québec en réseau (FQR) ont convenu de confier à un comité de travail le mandat de procéder à une analyse d'opportunité pour relier FQR à la FCSSQ.

« Cette proposition nous apparaît gagnante pour le futur de nos deux organisations. Celle-ci a d'ailleurs reçu un accueil favorable tant du comité de gestion de FQR que du bureau de direction de la FCSSQ. Le vendredi 17 septembre, elle a également reçu l'appui du conseil général de la FCSSQ, regroupant l'ensemble des directions générales des centres de services scolaires. Nous entrevoyons le fait de relier FQR à la FCSSQ comme une occasion d'accentuer la représentation des SAE dans le réseau scolaire et la société québécoise, au bénéfice des entreprises et de la population de l'ensemble du Québec », a affirmé Mme Dupré.

« En dernière instance, la proposition a été soumise aux adhérents de FQR, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le mardi 12 octobre, afin d'obtenir l'aval des membres pour amorcer le travail de transition vers la nouvelle structure. L'union des forces de nos deux organisations permettra de porter d'une voix plus forte les enjeux entourant le développement des compétences de la main d'œuvre, d'exercer un pouvoir d'influence tenant compte des défis réels du terrain et de poursuivre le déploiement de notre offre de formation continue à plus large échelle », a ajouté M. Bérubé.

Cette proposition prévoit notamment le maintien :

d'une gouvernance propre à FQR et exercée par des gestionnaires de services aux entreprises (SAE);

d'une offre de services autant aux CSS francophones qu'aux CS anglophones et aux CS et CSS à statut particulier;

de l'autonomie d'action de FQR, et ce, dans le respect des orientations prises par son comité de gouvernance et par la FCSSQ;

de l'équipe de la permanence de FQR.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de FQR

Formation Québec en réseau contribue au développement des compétences de la main-d'œuvre en vue d'améliorer la performance des organisations et des entreprises québécoises. Cette organisation regroupe les services aux entreprises des centres de services scolaires du Québec. Elle offre notamment des services-conseils en matière de formations sur mesure et qualifiantes ainsi qu'en matière d'évaluation des compétences des travailleurs. L'offre de perfectionnement est déployée aux quatre coins du Québec, dans tous les secteurs d'activité, et ce, dans les centres de formation, en entreprise et en ligne. Pour connaître l'ensemble des formations offertes, consultez notre catalogue numérique au www.quebecenreseau.ca.

