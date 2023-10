Une aide financière de près de 4 M$ octroyée à Culture pour tous

QUÉBEC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Une aide financière de 3,8 millions de dollars sur trois ans a été accordée à Culture pour tous, organisme à but non lucratif qui œuvre en culture au Québec. Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce montant permettra de couvrir une partie des frais liés au fonctionnement relatif aux Journées de la culture, incluant son volet scolaire, ainsi qu'au maintien et au développement du projet Hémisphères.

À travers ce soutien financier, le gouvernement du Québec s'engage à contribuer à la poursuite des Journées de la culture, événement phare dans lequel des activités gratuites en culture se déroulent dans l'ensemble du Québec. Le volet scolaire des Journées, dont le thème, cette année, rejoint les préoccupations environnementales des jeunes et des moins jeunes, englobe des activités pour les élèves, dont la réputée Chanson à l'école. La 29e édition de l'événement, qui se tient du 29 septembre au 1er octobre 2023, propose quelque 2 700 activités gratuites portées par 1 150 organisateurs dans près de 400 villes et villages du Québec.

Quant au projet Hémisphères, il regroupe des écoles ayant fait le choix d'intégrer la culture au cœur du projet éducatif. Ce projet en était à sa sixième année d'existence pendant l'année scolaire 2022-2023 et comptait 21 écoles, réparties dans 12 régions du Québec et regroupant plus de 14 000 élèves. Au terme de l'année scolaire 2025-2026, le projet Hémisphères devrait rassembler 33 écoles de partout à travers le Québec.

« Depuis plus de 25 ans, nous soutenons la mission de Culture pour tous et nous les remercions de leur participation active à l'essor de la culture et des communications au Québec. Les projets initiés par Culture pour tous favorisent un accès aux arts et à la culture et représentent des occasions de célébrer la richesse de la culture québécoise partout sur le territoire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre de la région de l'Outaouais.

« Trois-Rivières est reconnu comme un pôle culturel dynamique et diversifié. Je me réjouis que cette annonce importante se déroule au Musée POP! La culture est un pilier de notre identité et pouvoir la rendre accessible à toutes et à tous, particulièrement à nos jeunes, est fondamental. Je félicite Culture pour tous qui contribue à la faire rayonner partout au Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Culture pour tous est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de déployer des stratégies et actions accessibles, inspirantes et inclusives visant à faire connaître et aimer la culture, facteur essentiel d'épanouissement et de santé des communautés, d'une part, et de susciter l'engagement des organisations et des citoyens envers et avec la culture pour façonner une culture collective, d'autre part.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient financièrement Culture pour tous pour la mise en œuvre globale des Journées de la culture, et ce, depuis la première édition en 1997. Le projet Hémisphères est exclusivement soutenu par le ministère.

