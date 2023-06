Une aide financière de 300 000 $ afin de consolider le positionnement de la grande région de Québec comme destination incontournable pour les amateurs de vélo de montagne

QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Pour soutenir la renommée de la région comme destination prisée des amateurs de vélo de montagne, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide financière de 300 000 $ sur trois ans à Développement Côte-de-Beaupré. Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce en précisant que les fonds serviront à consolider le positionnement de la région en tant que destination de calibre international pour le vélo de montagne.

Développement Côte-de-Beaupré et l'ensemble des MRC touchées travaillent en collaboration avec les centres de vélo de montagne de la région de la Capitale-Nationale pour offrir aux amateurs de sensations fortes du monde entier une vue d'ensemble des possibilités de parcours dans la région, et ce, quatre saisons par année. Ce regroupement permet non seulement de créer une cohésion et une synergie dont résulte une image forte et crédible, mais également d'uniformiser les règles de sécurité appliquées sur les sites ainsi que la qualité du service à la clientèle. Sans aucun doute, le grand éventail de lieux cyclables a permis de démocratiser la pratique du vélo de montagne et l'a ainsi rendue plus accessible à tous les types de clientèles, y compris les familles.

Pas moins de quatre MRC de la région ont collaboré pour rendre possible la mise en œuvre de cette entente. Ainsi, les MRC de Portneuf, de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix se sont alliées aux cinq plus grands centres de pratique du vélo de montagne de la Capitale-Nationale (le Mont-Sainte-Anne, la Vallée Bras-du-Nord, les Sentiers du Moulin, Le Massif de Charlevoix et Empire 47) pour mettre sur pied l'association Québec vélo de montagne.

Citations :

« Nos paysages incroyables et nos reliefs escarpés sont des conditions idéales pour la pratique du vélo de montagne. Grâce à la concertation de tous les partenaires, la région est maintenant reconnue comme un incontournable pour les amateurs de ce sport. Je félicite tous les centres et MRC impliqués dans ce succès, qui contribue à la qualité de vie des citoyens et à l'attraction de cyclistes de partout dans le monde. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

« La circonscription de Chauveau regorge d'endroits exceptionnels pour pratiquer le vélo de montagne. Je suis ravi de cette nouvelle association qui permettra aux visiteurs de découvrir de nouvelles destinations. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

« Au fil des ans, la circonscription de Portneuf est devenue une destination prisée pour les amateurs de vélo de montagne, avec notamment la Vallée Bras-du-Nord qui agit comme une véritable locomotive en proposant une expérience hors norme. En unissant nos forces respectives aux quatre coins de la Capitale-Nationale, nous allons propulser la région à l'avant-scène et attirer encore plus de visiteurs. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Aujourd'hui, nous nous engageons résolument à consolider le positionnement de la Côte-de-Beaupré en tant que destination incontournable pour les amateurs de vélo de montagne. Avec cet investissement, nous sommes convaincus que nous attirerons davantage de visiteurs, stimulerons l'économie locale et favoriserons le développement de notre industrie touristique. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Le projet en est au déploiement de son troisième plan stratégique de développement et de mise en marché du vélo de montagne de la région de Québec.

L'évolution est prometteuse puisque déjà, de 2014 à 2022, les membres de Québec vélo de montagne ont vu une augmentation de 1035 % de leur chiffre d'affaires.

L'initiative de regroupement permet à Québec vélo de montagne de s'afficher comme l'une des plus importantes destinations pour la pratique de ce sport en Amérique du Nord, et la plus importante dans l'Est du Canada .

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Source : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]