Une aide de 2,1 M$ pour rehausser la sécurité routière à Saint-Laurent

SAINT-LAURENT, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Lors de sa séance du 1er octobre 2024, l'arrondissement de Saint-Laurent a approuvé la signature d'ententes de financement ayant pour objet l'octroi d'une aide financière totale de 2 186 422 $ par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.

Octroyée par l'entremise du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR), cette aide servira à rehausser la sécurité routière à Saint-Laurent en réalisant 27 interventions sur le réseau routier local de l'arrondissement.

L’arrondissement de Saint-Laurent reçoit une aide financière de 2,1 M$ pour rehausser la sécurité routière. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

« Dans un contexte d'accroissement du transit sur le territoire de Saint-Laurent, qui accueillera prochainement 5 stations du REM et où on compte déjà plus de 100 000 travailleuses et travailleurs chaque jour, la sécurité des déplacements sur le territoire se doit d'être une priorité. C'est pourquoi nos équipes y mettent beaucoup d'efforts et de ressources depuis de nombreuses années maintenant. Je suis donc très heureux de cette aide financière, car elle nous permettra de poursuivre nos travaux en ce sens, et je tiens à remercier sincèrement le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de son soutien. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« Je me suis engagée, lors du dépôt de notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, à garantir des déplacements sécuritaires pour tous, notamment près des écoles. Je suis donc enthousiaste de voir l'engouement de nos partenaires, dans ce cas-ci la Ville de Montréal, dont l'arrondissement de Saint-Laurent présente 27 projets! Souvenons-nous que chacune de ces initiatives contribue à améliorer la sécurité routière au Québec, et ainsi à sauver des vies. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Les ententes de financement prévoient que le PAFFSR finance un maximum de 80 % des coûts admissibles des projets sélectionnés, jusqu'à concurrence de 350 000 $ par projet. L'arrondissement, pour sa part, s'engage à assumer au moins 20 % des coûts admissibles par projet.

Le PAFFSR, créé par le ministère en 2012 pour distribuer les fonds excédentaires du Fonds de la sécurité routière, vise à financer des mesures et des programmes de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route à l'échelle du Québec. À Saint-Laurent, cela se traduira notamment par les travaux suivants :

l'aménagement de dos d'ânes et de saillies de trottoirs;

la sécurisation de certaines rues et intersections;

l'installation de traverses piétonnes surélevées;

l'aménagement d'intersections surélevées.

Des travaux similaires ont déjà été réalisés plus tôt en 2024 grâce à un investissement de 1,5 M$ en collaboration avec la Ville de Montréal. En poursuivant ces interventions, l'arrondissement souhaite continuer de rehausser la sécurité des déplacements sur son territoire pour tous les usagers, une volonté qui s'inscrit dans son Plan stratégique 2022-2025 et qui se reflète également dans son vaste exercice de révision du stationnement entrepris en 2023. Rappelons que cette révision comprend les trois types d'intervention ci-dessous :

l'installation de panneaux de signalisation indiquant le dégagement de cinq mètres aux intersections, suivant le Code de la sécurité routière;

l'implantation de nouvelles plages horaires pour le stationnement sur rue;

la mise en place d'un système de vignettes réservées pour les résidents dans certains secteurs aux alentours des futures stations du REM.

