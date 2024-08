Une aide de 1,5 M$ pour l'Observatoire régional de recherche sur la forêt boréale

SAGUENAY, QC, le 19 août 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent qu'une somme de 1 500 000 $ a été accordée à l'Université du Québec à Chicoutimi pour soutenir la mission de l'Observatoire régional de recherche sur la forêt boréale.

L'aide financière contribuera à effectuer une veille stratégique et à mener diverses recherches scientifiques. Celles-ci viseront les enjeux émergents du territoire forestier et de sa biodiversité, ainsi que la diminution de la vulnérabilité des forêts aux changements climatiques (dont celle relative aux feux) et le maintien, voire l'augmentation, de la productivité forestière.

Par ailleurs, des activités de production, de diffusion et de transfert de connaissances concernant la forêt boréale seront mises en œuvre. L'Observatoire poursuivra son travail de sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion auprès des différents acteurs - provenant notamment des milieux municipal, entrepreneurial et de la recherche - et de mise en valeur des ressources de la forêt boréale, en plus de favoriser la concertation régionale sur ces questions.

Citations :

« Dès la création de l'Observatoire à l'Université du Québec à Chicoutimi, nous avons pu constater à quel point la recherche sur les enjeux forestiers et la collecte de données ont des répercussions importantes pour le secteur, notamment en ce qui a trait au caribou forestier. De nombreuses initiatives ont également été réalisées, comme la diffusion d'articles scientifiques, l'organisation du Sommet sur les feux de forêt ou encore celle du Bar des sciences. Grâce à la bonification de l'aide financière de notre gouvernement, le travail se poursuivra afin de relever les défis liés à la forêt boréale et à son développement. En ayant une meilleure compréhension de la croissance des écosystèmes forestiers, les différents acteurs pourront mettre en place des pratiques innovantes et responsables. Ils contribueront, ainsi, à assurer l'équilibre entre la protection de la biodiversité et l'aménagement forestier. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Le développement de la recherche sur l'adaptation aux changements climatiques dans le secteur forestier est essentiel, non seulement pour préserver nos ressources naturelles, mais aussi pour renforcer notre capacité à répondre efficacement aux défis climatiques actuels et futurs. Dans la récente mise à jour du Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement s'est engagé à appuyer l'adaptation des forêts et la protection des communautés face aux feux de forêt; nous sommes donc ravis d'allouer ce financement supplémentaire à l'Observatoire régional de recherche sur la forêt boréale de l'Université du Québec à Chicoutimi pour soutenir la poursuite de ses travaux. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les conséquences des changements climatiques sur les forêts québécoises peuvent être dévastatrices, comme nous avons pu le constater lors des feux de l'été 2023. Il est crucial d'adapter nos pratiques d'aménagement et de gestion des forêts afin d'assurer leur résilience, puisque c'est ainsi que l'on pourra diminuer la vulnérabilité des écosystèmes forestiers, maintenir les activités économiques qui y sont liées et protéger les communautés qui les entourent. Les travaux de recherche menés par l'Observatoire soutiendront les efforts du gouvernement en ce sens. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Cet appui réitère la confiance du gouvernement envers l'Observatoire régional pour la poursuite de ses travaux, qui porteront sur le renforcement de la résilience des communautés et des forêts, afin de revoir les pratiques et de mieux les adapter au contexte des changements climatiques. »

Yan Boucher, professeur au département des sciences fondamentales et directeur de l'Observatoire régional de recherche sur la forêt boréale de l'Université du Québec à Chicoutimi

Le financement, s'échelonnant jusqu'en 2027, est réparti comme suit : 900 000 $ du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, une somme financée à hauteur de 600 000 $ par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, dans le cadre de l'action « Développer la recherche en adaptation aux changements climatiques du secteur forestier » du Plan pour une économie verte 2030. 600 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

