Les Métallos et le CTC tiennent une conférence de presse à Hawkesbury pour parler des licenciements à Ivaco

HAWKESBURY, ON, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le Congrès du travail du Canada (CTC) et le Syndicat des Métallos exigent une action immédiate du gouvernement alors que les tarifs douaniers américains frappent les emplois canadiens dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium.

Ivaco, employeur important de l'Est de l'Ontario, a dû supprimer plus de 150 emplois depuis deux semaines, dont certains de façon permanente.

Les travailleurs et les communautés ne peuvent plus tolérer l'inaction du gouvernement.

Détails de l'événement :

QUI :

Larry Rousseau , vice-président exécutif, CTC

vice-président exécutif, CTC Jocelyn Bernier , président, section locale 8794 des Métallos

président, section locale 8794 des Métallos Richard Leblanc, coordonnateur, Métallos

coordonnateur, Métallos Bea Bruske , présidente, CTC

QUOI : Soutenir les travailleuses et travailleurs licenciés en raison des tarifs

QUAND : Le mercredi 19 mars, à 14 h 30, HE

OÙ : Local syndical des Métallos Hawkesbury, 212-250, rue Main E., Hawkesbury, Ontario

*Notez qu'il n'y aura pas de boîte audio.*

Des entrevues avec tous les intervenants seront disponibles sur place.

Citations

« L'incertitude est grandissante chez ces travailleurs, et il est difficile de planifier l'avenir quand l'hostilité est constante. Si Ivaco ferme ses portes, la collectivité tout entière sera dévastée. Nous avons besoin de stabilité et d'actions gouvernementales immédiates, non seulement pour les travailleurs, mais pour que toute la ville prospère. »

-- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

« L'entreprise a indiqué que les tarifs douaniers et la baisse des commandes sont la raison de ces pertes d'emplois et de ces perturbations, mais le véritable problème est causé par l'imprévisibilité de la situation. Cette incertitude pèse lourdement sur les travailleurs, et ils ne sont pas les seuls touchés. L'avenir de cette usine a des répercussions sur l'ensemble de l'économie locale. »

--Éric Fournier, président de la section locale 7940 des Métallos, représentant 225 travailleurs d'Ivaco Rolling Mills, y compris les 120 travailleurs temporairement mis à pied.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, CTC, [email protected], 613-526-7426