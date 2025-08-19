LES AGENTS DE BORD DU SCFP PROUVENT QUE LA NÉGOCIATION, ET NON L'ARTICLE 107 DE CARNEY, PERMET DE RÉALISER DES ACCORDS

OTTAWA, ON, le 19 août 2025 /CNW/ - Les agents de bord d'Air Canada, membres du SCFP, ont porté un coup décisif aux employeurs qui croient pouvoir contourner une négociation équitable en invoquant l'article 107 du Code canadien du travail.

Le gouvernement du Premier ministre Carney a choisi d'imposer l'article 107 quelques heures à peine après le déclenchement de la grève - une mesure musclée et sans précédent visant à faire pencher la balance en faveur de l'employeur. Avec le soutien de l'ensemble du mouvement syndical, le SCFP a tenu bon, a défié l'ordre et a forcé l'entreprise à retourner à la table de négociation - où un accord équitable a été conclu. Le résultat est très clair sur un point : l'article 107 n'est plus une arme fiable pour les employeurs.

En refusant de se soumettre face à l'ingérence du gouvernement, les agents de bord du SCFP ont démasqué l'article 107 pour ce qu'il est : une violation inconstitutionnelle du droit à la négociation collective libre et équitable par les travailleuses et travailleurs qui est protégé par la Charte. Tout employeur qui pense pouvoir utiliser l'article 107 devrait désormais y réfléchir à deux fois - leur espoir vient de se briser.

Les accords sont conclus là où ils devraient l'être - à la table de négociation. C'est favorable pour les travailleuses et travailleurs, pour les collectivités et pour nouer des relations durables entre les syndicats et les employeurs. Le mouvement syndical tout entier est reconnaissant aux agents de bord pour leur force et leur persévérance à rester ferme dans la défense de ces droits.

Depuis les dernières 24 heures, il a été prouvé que l'article 107 est inconstitutionnel, inapplicable et destructeur pour la libre négociation collective. Les syndicats du Canada réclament qu'il soit retiré du Code canadien du travail. Nous demandons à tous les partis au Parlement d'en faire une priorité lors de la prochaine session cet automne - car la protection des droits des travailleuses et travailleurs garantis par la Charte ne doit jamais être optionnelle, et les employeurs ne doivent plus jamais être autorisés à compter sur l'article 107 pour retarder ou refuser une négociation équitable.

La leçon à tirer de cette grève est indéniable : les travailleuses et travailleurs sont gagnants quand ils mènent une lutte, et les conventions collectives sont conclues par la négociation, et non par des ordonnances imposées par le gouvernement. L'article 107 a été sérieusement ébranlé et ne devrait pas s'en remettre - c'est une bonne nouvelle pour tous les travailleurs et travailleuses du Canada.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, CTC, [email protected], 613-526-7426