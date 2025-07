Déclaration de Bea Bruske : Les tarifs de 35 % de Trump exigent une réponse audacieuse

OTTAWA, ON, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Nous nous trouvons de nouveau devant un assaut économique direct sur le Canada et ses travailleuses et travailleurs. L'annonce faite par Donald Trump de tarifs douaniers de 35 % sur les biens canadiens qui entreront en vigueur le 1er août est une attaque réfléchie -- par laquelle il tente d'intimider notre pays, de nous briser le dos et de nous obliger à nous soumettre à son programme. Elle a été faite deux jours après l'imposition d'un tarif de 50 % sur le cuivre.

À maintes reprises, Trump a pris pour cible nos industries, notre gagne-pain et les collectivités qui tiennent aller notre pays. L'instabilité causée par ses attaques imprévisibles a suffi à rendre les décisions sur les investissements impossibles -- ce qui a nui aux travailleuses et travailleurs et à nos industries.

Disons clairement que le Canada ne se soumettra pas, ne battra pas en retraite et ne se laissera pas intimider.

À nos gouvernements :

La politique d'apaisement est inefficace. En réponse aux exigences de Trump, le Canada a dépensé des millions de dollars pour régler des problèmes frontaliers, il a annulé sa taxe sur les services numériques et il a réduit ses contre-mesures tarifaires. En vrai tyran, Trump n'a donné suite aux efforts faits de bonne foi par le Canada que par l'escalade.

L'heure est à la manifestation de force. Nous devons répondre à l'agression par Trump en montrant la pleine force de la détermination du Canada. Les mesures suivantes doivent être prises de toute urgence :

Imposer des contre-mesures tarifaires en réponse aux attaques tarifaires les plus récentes de Trump.

Adopter des taxes à l'exportation d'énergie du Canada aux États-Unis

aux États-Unis Rendre obligatoire l'utilisation d'acier, d'aluminium et de bois canadiens dans le cadre de tous les projets d'infrastructure nationaux.

Investir directement dans les travailleuses et travailleurs et les collectivités affectés en bonifiant l'assurance-emploi, élargissant le partage du travail et versant des soutiens du revenu d'urgence.

Lancer d'ambitieux projets de développement national en matière de logement abordable, d'énergie propre et de transports en commun qui créent des emplois syndiqués et accroissent la résilience du Canada .

Nous devons cesser de réagir et commencer à donner le pas. Les travailleuses et travailleurs du Canada sont prêts à défendre leur pays. Il est temps que nos gouvernements les y aident de manière audacieuse et urgente.

À tous les travailleurs et travailleuses du Canada :

Ce ne sera pas facile. Il y aura des perturbations. Certains d'entre nous seront mis à pied. Et il y aura des gens qui chercheront à nous diviser.

Mais les travailleuses et travailleurs du Canada ont vécu d'autres temps durs. Nous savons comment lutter -- et nous savons comment gagner. Tenons ferme. Achetez des biens et services syndiqués. Aidez les entreprises locales. Appuyez votre syndicat. Impliquez-vous dans votre collectivité. Rejetons la division et serrons-nous les coudes. Parce que quand les travailleuses et travailleurs canadiens se tiennent debout, personne ne peut les abattre.

Donald Trump croit peut-être qu'il peut nous ébranler. Mais il ne comprend pas que les Canadiennes et Canadiens ne reculent jamais, continuant plutôt à avancer. Nous défendons nos emplois, nos familles et notre avenir.

