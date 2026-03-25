Une 57e profession sera encadrée - Le ministre Boulet annonce l'intégration des ostéopathes au système professionnel

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime, ministre responsable de la région de la Mauricie et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Jean Boulet, annonce le début prochain des travaux visant l'encadrement des ostéopathes dans le système professionnel.

Comptant plus de 3000 praticiennes et praticiens au Québec, les ostéopathes prodiguent des soins largement appréciés des Québécois. Axée sur la thérapie manuelle, l'ostéopathie vise à rétablir la mobilité des différentes structures du corps, à diminuer la douleur et à optimiser la fonction physique, notamment chez les personnes présentant des troubles neuromusculosquelettiques. Les ostéopathes soutiennent une clientèle diversifiée : enfants, adolescents, adultes et personnes âgées.

Le ministre confie à l'Office des professions du Québec la mission de mener ces travaux. Ce mandat d'encadrement constitue un élément important de la seconde phase du chantier de modernisation du système professionnel amorcé en 2023.

L'encadrement de la pratique des ostéopathes permettra au gouvernement d'assurer l'accès à des services sécuritaires, fondés sur des compétences vérifiées et des pratiques conformes aux exigences du système professionnel québécois. De plus, le milieu universitaire est à pied d'œuvre afin d'offrir des programmes de formation qualifiants pour les futurs ostéopathes québécois.

Faits saillants

L'intégration des ostéopathes contribuera à un meilleur accès à des soins sécuritaires pour la population ;

Une meilleure reconnaissance de ces professionnels compétents favorise une offre de soins de santé diversifiée et accrue ;

Ces travaux marquent un point culminant dans le processus de professionnalisation des ostéopathes, lequel met en évidence la qualité reconnue de ces professionnels au service de la population.

Citation

« Notre gouvernement a donné à l'Office le mandat d'amorcer les travaux d'intégration des ostéopathes au système professionnel. Il s'agit là d'une avancée importante qui saura rallier les forces vives du milieu de l'ostéopathie afin de franchir une nouvelle étape dans la reconnaissance de la profession. ».

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie.

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SOURCE Office des professions du Québec

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre du Travail, Tél. : 438 822-2715; Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre du Travail, Tél. : 438 822-2715