Près de 10 000 professionnels bientôt mieux encadrés - Québec lance les travaux pour encadrer les kinésiologues, les perfusionnistes et les paramédics

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec amorce une nouvelle étape dans la modernisation du système professionnel en lançant les travaux visant l'encadrement des kinésiologues, des perfusionnistes cliniques et des techniciens ambulanciers paramédics.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime, ministre responsable de la région de la Mauricie et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Jean Boulet, confie à l'Office des professions du Québec le mandat de mener ces travaux en collaboration avec les parties prenantes.

Ces travaux permettront de définir les meilleures modalités d'encadrement pour ces professions, en tenant compte de l'évolution des pratiques, des besoins du réseau de la santé et des attentes de la population. Ils visent à assurer des standards de pratique clairs, à soutenir le développement des compétences et à renforcer la cohérence de l'offre de services.

Kinésiologues

On recense environ 3 500 kinésiologues au Québec. Leur expertise en matière de prévention, de réadaptation et d'amélioration de la condition physique en fait des acteurs clés de la santé populationnelle. Dans un contexte où la prévention et les saines habitudes de vie occupent une place croissante, leur encadrement contribuera à mieux structurer les pratiques, à uniformiser les interventions et à renforcer la qualité des services offerts à la population.

Perfusionnistes cliniques

Le Québec compte environ 80 perfusionnistes cliniques. Leur rôle est essentiel à la réalisation de certaines interventions médicales complexes nécessitant un soutien extracorporel des fonctions vitales. L'encadrement de cette profession permettra de mieux reconnaître cette expertise hautement spécialisée, de soutenir la pratique dans des environnements cliniques exigeants et d'assurer des standards élevés de qualité et de sécurité.

Techniciens ambulanciers paramédics

Plus de 6 300 techniciennes et techniciens ambulanciers paramédics interviennent chaque jour en première ligne lors de situations d'urgence. Leur capacité à évaluer, stabiliser et orienter les patients est déterminante pour la suite des soins. Leur encadrement ouvrira la voie à une évolution de la pratique, mieux adaptée aux besoins du réseau et aux réalités du terrain, tout en assurant une réponse rapide, sécuritaire et cohérente à l'échelle du Québec.

Les kinésiologues, les perfusionnistes cliniques et les techniciens ambulanciers paramédics jouent un rôle essentiel à toutes les étapes du continuum de soins. Leur encadrement contribuera à mieux reconnaître leur expertise, à structurer les pratiques et à offrir à la population des services plus sécuritaires et mieux harmonisés.

Faits saillants

En raison des bienfaits reconnus de l'activité physique sur la santé, l'encadrement professionnel de la kinésiologie constitue un apport majeur pour la santé publique.

L'encadrement professionnel de la perfusion clinique est nécessaire pour structurer, reconnaître et stabiliser cette profession clé du réseau de la santé.

L'encadrement professionnel des techniciens ambulanciers paramédics ouvre pour eux la voie à une pratique élargie, mieux adaptée aux besoins actuels et futurs de la population.

Cette démarche s'inscrit dans les objectifs de modernisation du système professionnel et contribue à offrir à la population québécoise des services adaptés, accessibles et sécuritaires.

Citation

« En intégrant 10 000 professionnels, notre gouvernement continue de hausser la barre pour mieux protéger les Québécois et favoriser l'accès à des soins essentiels. Je tiens à remercier les différents groupes qui seront intégrés pour leur engagement à venir au cours de ces travaux. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime, ministre responsable de la région de la Mauricie et ministre responsable de l'application des lois professionnelles.

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SOURCE Office des professions du Québec

Source: Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre du Travail, Tél. : 438 822-2715; Renseignements : Jacques Nadeau, Responsable des communications, Office des professions du Québec, Tél. : 418 643-6912 | Poste 331