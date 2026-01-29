Une 56e profession sera encadrée - L'Office des professions du Québec amorce les travaux d'intégration des thérapeutes du sport au système professionnel

QUÉBEC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Jean Boulet, annonce le début prochain des travaux visant l'intégration des thérapeutes du sport à l'Ordre professionnel de la physiothérapie.

Comptant plus de 500 praticiennes et praticiens au Québec, les thérapeutes du sport prodiguent des soins très appréciés par les Québécois. Ils jouent un rôle essentiel dans l'évaluation et la réadaptation des blessures neuromusculosquelettiques. Les thérapeutes du sport élaborent des plans de traitement et conçoivent des programmes d'entraînement spécifiques dont la mise en œuvre permet d'accompagner les personnes blessées vers un retour sécuritaire et optimal à leurs activités physiques et sportives.

Le ministre confie à l'Office des professions du Québec la mission de mener ces travaux dans les meilleurs délais. Ce mandat est en phase avec les objectifs du chantier de modernisation du système professionnel.

En collaboration avec les parties prenantes, les travaux permettront notamment d'établir les activités que les thérapeutes du sport seront autorisés à exercer et de prévoir les mesures transitoires nécessaires pour soutenir leur intégration au système professionnel.

En encadrant la pratique des thérapeutes du sport, le gouvernement vise à assurer l'accès à des services sécuritaires, fondés sur des compétences vérifiées et des pratiques conformes aux exigences du système professionnel québécois. Cette démarche répond donc au besoin de protection du public.

« Notre gouvernement a donné à l'Office le mandat d'amorcer les travaux en vue de l'intégration des thérapeutes du sport au système professionnel, soulignant ainsi leur contribution importante dans notre système de santé et auprès de la population. Je tiens à remercier à l'avance les différentes parties prenantes dans ce dossier, dont l'engagement et la proaction seront déterminants pour la conclusion des travaux d'encadrement. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Cette avancée constitue une étape importante vers un meilleur accès à des soins sécuritaires pour la population ;

Une meilleure reconnaissance des professionnels compétents favorise une collaboration interprofessionnelle accrue dans l'offre de soins de santé ;

Ces travaux marquent un point culminant du processus de professionnalisation de la thérapie du sport, lequel met en lumière la qualité reconnue de ces professionnels.

