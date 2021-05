UNAUN.CA, la nouvelle plateforme de jumelage pour les personnes atteintes de FPI et leurs proches.

Comme l'indique Dominique Massie, directrice de l'APQ, « ce nouveau service répond à une demande de nos patients qui souhaitaient pouvoir échanger avec des personnes qui traversent les mêmes épreuves au quotidien ». Grâce à Un à Un , les personnes atteintes de FPI et leurs proches disposent désormais d'une plateforme dédiée qui les met en relation avec des bénévoles formés à l'écoute active et bienveillante.

Pour Marie-Ève Seguin, inhalothérapeute en charge du recrutement, « les bénévoles sont la pierre angulaire du jumelage. Nous les formons en amont aux différentes techniques d'écoute afin qu'ils puissent prêter une oreille attentive aux participants qui ont besoin de soutien. La mission du bénévole n'est pas de fournir des conseils mais de partager sa propre expérience dans le but d'instaurer un climat de confiance qui encouragera le participant à se livrer sur ses doutes ou ses difficultés face à la maladie. »

Au Québec, 5 000 personnes vivent avec la fibrose pulmonaire idiopathique. Cette maladie, qui cicatrice les poumons de façon progressive et irréversible, peut être très difficile à accepter, car son origine est encore inconnue. Le service de jumelage Un à Un est totalement gratuit et a pour objectif de rompre l'isolement des personnes atteintes et de leurs proches.

Pour découvrir la plateforme de jumelage, visitez Unaun.ca.

