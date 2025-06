Première Journée pour l'air pur : des ateliers ludiques pour sensibiliser les jeunes à la qualité de l'air

MONTRÉAL, le 23 juin 2025 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ) et Santé Canada lancent la première Journée pour l'air pur, le 10 juillet 2025 au parc du Belvédère de Pointe-aux-Trembles. Cet événement gratuit proposera des ateliers scientifiques et des jeux destinés aux enfants de 9 à 12 ans.

Visuel de la Journée pour l'air pur (Groupe CNW/Association pulmonaire du Québec)

Quand ? Le 10 juillet 2025, de 10 h à 16 h (camps de jour) et de 16 h à 19 h (tout public)

Où ? 12090, rue Notre-Dame Est - Montréal (Québec) H1B 2Z1

Gratuit pour tous !

Familles bienvenues - espaces d'information et de détente sur place.

Plus d'information : https://poumonquebec.ca/evenement/journee-pour-air-pur

Saviez-vous qu'un enfant respire jusqu'à 20 000 fois par jour ? Découvrez comment mieux protéger leur santé pulmonaire lors de cette journée dédiée à l'air pur. L'Association pulmonaire du Québec invite les jeunes curieux de 9 à 12 ans à participer à des ateliers scientifiques ludiques, des jeux en plein air, des activités créatives et même des expériences pour comprendre l'importance de l'air pur, avec notamment Yannick Bergeron qui présentera son spectacle "La magie de la chimie".

Invité spécial: rencontrez Bruny Surin

Nous aurons le plaisir d'accueillir Bruny Surin, champion olympique et ambassadeur du sport jeunesse, pour animer une séance spéciale d'activités sportives avec les enfants. Un moment fort à ne pas manquer, de 13 h 30 à 14 h 30!

Avec la participation de Santé Canada, de la Ville de Montréal - Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA), de Scientifique en cavale, d'Animations Clin d'œil et de Zoum Zoum Party, cette journée sera remplie d'expériences captivantes pour les enfants des camps de jour de 10 heures à 16 heures puis pour tous les publics à partir de 16 heures. Les parents sont les bienvenus.

À propos de l'Association pulmonaire du Québec

L'Association pulmonaire du Québec est un organisme sans but lucratif qui intervient dans le domaine de la santé respiratoire. En 2007, l'organisme a pris un nouveau visage avec son virage environnemental, s'attaquant ainsi aux problématiques du changement climatique et de la pollution.

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Pour plus d'information, contactez : L'équipe aux événements, [email protected], 514 287 7400 poste 240, poumonquebec.ca