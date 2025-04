Du diagnostic à la prise en charge du cancer pulmonaire : une journée de conférences pour les patients et les proches aidants

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ) est fière d'annoncer la tenue de la sixième édition de la Journée mondiale contre le cancer du poumon, qui se déroulera aujourd'hui, de 9 h 30 à 15 h 30. Cet événement virtuel et gratuit, à l'initiative de l'APQ et d'AstraZeneca, s'adresse aux patients atteints de cancer pulmonaire, à leurs proches aidants, ainsi qu'aux professionnels de la santé.

Cette journée offrira une série de conférences et d'ateliers interactifs couvrant des sujets variés, du diagnostic à la prise en charge du cancer pulmonaire. Comment prendre en charge la douleur ? Quel est le rôle de l'infirmier ou l'infirmière pivot ? Quels sont les droits des patients ? Autant de questions qui trouveront des réponses ce 10 avril. Les participants auront l'opportunité d'échanger directement avec des professionnels de la santé, de poser leurs questions et d'obtenir des informations essentielles pour améliorer leur qualité de vie.

Le cancer du poumon demeure le cancer le plus répandu au Québec et au Canada et est également le plus meurtrier. En 2020 au Québec, il y a eu environ 9 000 nouveaux cas de cancer du poumon et près de 7 000 décès dus au cancer du poumon. De plus, 15 % des cas ont des causes insoupçonnées Ces chiffres soulignent l'importance de sensibiliser le public à cette maladie, de promouvoir le dépistage précoce et de soutenir la recherche pour améliorer la prévention et les traitements.

Journée mondiale contre le cancer pulmonaire

10 avril 2025

Virtuel

Inscription gratuite : poumonquebec.ca/jmcp

Les personnes inscrites recevront un lien pour accéder à l'événement en direct et pourront également visionner les vidéos en différé si elles ne sont pas disponibles le jour même.

