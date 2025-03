L'Association pulmonaire du Québec célèbre la 12ᵉ édition de son gala mode annuel Bulles & Tapis Rouge

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec est fière d'annoncer la 12ᵉ édition du gala annuel Bulles & Tapis Rouge, qui se tiendra ce 26 mars 2025 au prestigieux Théâtre St-James de Montréal. Cet événement incontournable allie glamour, gastronomie et solidarité pour soutenir la lutte contre les maladies respiratoires.

Sous la présidence d'honneur de Luc Poirier, entrepreneur renommé et philanthrope engagé, la soirée sera animée par la talentueuse comédienne Anne-Marie Cadieux. Les invités auront l'occasion de déguster un cocktail dînatoire préparé par les traiteurs du Fairmont Le Reine Elizabeth, CRU Bar à Huîtres, LABARAKE Caserne à Manger et Pâtisserie Mélilot.

Quand la mode se réinvente, un défi de transformation

Un concours exceptionnel réunira trois écoles de design: Marie-Victorin, Campus Notre-Dame-de-Foy, Collège LaSalle, et trois designers: Etienne Levi (Alliez Studios), Camille Boisvert (Selfmade Society) et Red Raven (Red Raven Leather). Leur défi ? Déconstruire des vêtements surcyclés pour en créer une pièce encore plus belle, symbole de renaissance. Un jury prestigieux composé d'Emanuela Lolli, Philippe Dubuc, Nadya Toto, Mariouche Gagné et Anne De Shalla choisira les lauréats, mais ce sera aussi aux invités de faire entendre leur voix en votant pour le prix du public.

Des témoignages inspirants

Un moment fort de la soirée sera la présentation du segment Regard pour la cause qui met en lumière trois patients atteints de maladies respiratoires. Josée, Yvon et Sylvie partageront leurs récits empreints de résilience et d'espoir.

Des prix à gagner

Les participants courent la chance de remporter de nombreux prix dont deux billets en classe économique valides pour toute destination desservie par Air Canada en Amérique du Nord, incluant Hawaï, le Mexique et les Antilles.

Depuis sa création en 2009, le gala Bulles & Tapis Rouge a permis de recueillir des fonds essentiels pour l'Association pulmonaire du Québec, investis dans la prévention, l'amélioration de la qualité de vie des patients et des proches aidants et le financement de la recherche médicale. La participation à cet événement contribue directement à ces initiatives vitales.

Gala Bulles & Tapis Rouge | 26 mars 2025 | 18 h | Théâtre St-James, 265 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H2Y 1M6 | Billet: 400 $ | Billetterie et dons : https://poumonquebec.ca/gala-bulles-tapis-rouge/

Pour plus d'informations, communiquez avec: Maude Riout, Consultante en communication, [email protected], (438) 388 0335