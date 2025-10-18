WUHU, Chine, 18 octobre 2025 /CNW/ - Après une traversée de villes animées et de paysages sereins, le voyage mondial de la conduite élégante (arrêt en Chine) organisé par la toute nouvelle marque NEV LEPAS de Chery Group s'est terminé avec succès le 16 octobre à Wuhu, Anhui, marquant le prélude à l'histoire de la marque LEPAS au Chery International User Summit 2025. S'étendant sur plus de 900 kilomètres à Shanghai, Suzhou, Moganshan, Xuancheng et Wuhu, le test de conduite immersif a rassemblé les médias, les CLL et les utilisateurs pour faire l'expérience de la force exceptionnelle du produit LEPAS L8 - une démonstration panoramique de conduite élégante et une interprétation vivante de son positionnement en tant que « Marque préférée pour la vie de mobilité élégante ».

Le voyage mondial de la conduite élégante de la LEPAS (PRNewsfoto/Chery Group)

À Shanghai, les invités ont exploré les conditions routières urbaines et les performances d'accélération. La LEPAS L8 a fait bonne impression avec son départ en douceur, son habitacle spacieux et son acoustique exquise, incarnant la sophistication urbaine. Sur la route menant à Suzhou, le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) a offert une expérience de conduite intelligente et détendue dans le contexte poétique des jardins classiques de Suzhou. À Moganshan, une réponse précise en puissance et un étalonnage de la direction ont assuré un contrôle sans effort sur les routes de montagne sinueuses. Sur le site du camping, l'alimentation électrique externe du véhicule a illuminé le site, créant une atmosphère chaleureuse et élégante où les invités ont partagé des histoires sous les lumières.

Traversant les collines brumeuses de Xuancheng, la stabilité et l'endurance de la LEPAS L8 ont reflété la sérénité poétique du sud d'Anhui, reflétée dans son corps « blanc encre ». Une fois arrivés à Wuhu, les invités ont pu profiter d'une croisière panoramique au bord de la rivière, terminant le voyage avec des démonstrations d'assistance au stationnement automatique (APA) et d'assistance au stationnement à distance (ARP), mettant en valeur la commodité intelligente de la LEPAS dans la lueur de « Riverside Orange » de Wuhu.

Le China Stop a intégré diverses conditions routières à des expériences de style de vie comme le camping et l'exploration urbaine, servant à la fois de vitrine de produits et d'interprétation vivante de la philosophie de style de vie élégant de la LEPAS.

À l'avenir, la LEPAS continuera d'améliorer la valeur de sa marque, « Elegant Driving », en fusionnant la technologie et le mode de vie pour inspirer le parcours de chaque utilisateur vers l'élégance. Au cours du Chery International User Summit 2025, la LEPAS présentera une série de faits saillants, y compris la première LEPAS Elegant Lifestyle House au monde, la LEPAS DAY, des essais interactifs et son premier test de sécurité publique, aux côtés du robot AiMOGA de Chery et de l'exposition de l'écosystème, ensemble illustrant l'innovation intégrée de Chery Group en matière de produits, de technologie et de mode de vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2799183/2.jpg

SOURCE Chery Group

PERSONNE-RESSOURCE : Kelvin, +86-13602457596, [email protected]