WUHU, Chine, 3 novembre 2025 /CNW/ - Du 17 au 21 octobre, le Chery International User Summit 2025 s'est tenu à Wuhu, Anhui. En tant que toute nouvelle marque d'énergie de Chery Group, LEPAS a présenté son caractère de marque au moyen d'une série d'activités. En présence de représentants des médias et des distributeurs du monde entier, LEPAS a mis en valeur son positionnement en tant que « marque préférée pour la vie de mobilité élégante ».

Expérience de conduite élégante : essais à longue distance et interactifs

LEPAS brille au Chery International User Summit de 2025, où « la technologie rencontre l’élégance » pour définir un nouveau mode de vie (PRNewsfoto/Chery Group)

Le Global Journey of Elegant Driving (arrêt en Chine) et la Fun Test Drive ont permis aux invités de découvrir le LEPAS L8 sur de multiples scènes de conduite sur plus de 900 kilomètres. Les participants ont testé l'autonomie, la conduite intelligente, le confort et l'adaptabilité. Dans le Fun Test Drive, des séances interactives comme l'accélération en ligne droite et le slalom ont mis en évidence la manipulation précise et le contrôle de la puissance du LEPAS L8. Les invités ont également fait l'expérience de l'assistance au stationnement automatique (APA) et de l'assistance au stationnement à distance (RPA), tandis que les machines à café et les grilles alimentées par la fonction véhicule à chargement (V2L) étaient sur place. Un jeu de chasse au trésor de rangement a mis en valeur le design intérieur du véhicule, illustrant « Elegant Technology for daily life » (Technologie élégante pour la vie quotidienne).

Lancement de l'élégante façon LEPAS : La première maison de style de vie élégant LEPAS au monde et la première présentation de la marque définissent l'essence de l'« élégance »

La première LEPAS Elegant Lifestyle House au monde a également ouvert ses portes pendant le sommet. L'espace a intégré les LEPAS L8, LEPAS L6 et LEPAS L4 dans trois scènes immersives : « LEPAS Space », « Memory Lane » et « Time Café ». Il a attiré de nombreuses personnalités publiques, dont Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations Unies; Ybg. M. NG KAI SENG, ministre-conseiller de l'ambassade de Malaisie en Chine; JeryL Lee, chanteur malaisien; et Sanly Liu, Miss Universe Indonesia 2025.

Lors de la présentation de la marque LEPAS et du lancement de la technologie élégante, la marque a dévoilé sa pierre angulaire technologique, la technologie LEPAS Elegant, et a annoncé la cérémonie de signature de l'accord de distribution mondiale et le programme mondial de partenaires de style de vie élégant, marquant un nouveau chapitre dans sa mondialisation.

Sécurité et écosystème : la base de la confiance

Au cours du sommet, la LEPAS a tenu son premier test de sécurité ouvert pour le LEPAS L8, y compris des tests de raclage du fond, de passage d'obstacles et de basculement, démontrant ses normes de sécurité cinq étoiles et son élégance sans compromis axées sur la sécurité. En collaboration avec le robot AiMOGA de Chery Group et l'exposition de l'écosystème couvrant divers scénarios de style de vie, la LEPAS a illuminé le sommet et établi une nouvelle référence pour la conduite élégante à l'ère des nouvelles énergies.

