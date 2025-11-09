WUHU, Chine, le 9 nov. 2025 /CNW/ -- Alors que les automobiles passent de simples outils de transport à des extensions du mode de vie quotidien, la sécurité est devenue un élément déterminant de la mobilité moderne et le fondement du développement durable de la marque. En tant que nouvelle marque mondiale de nouvelles énergies de Chery Group, LEPAS se positionne comme la marque préférée pour la vie de mobilité élégante et ancre la sécurité au cœur de la conduite élégante, guidée par sa philosophie de marque, « Drive Your Elegance ».

Conçue pour répondre à la norme cinq étoiles 2026 de l'Euro NCAP, la LEPAS réinterprète les quatre modules indépendants de l'Euro NCAP dans un cadre à quatre étapes basé sur des scénarios de collision - prévision des risques, protection contre les collisions et sauvetage après un accident - créant ainsi un système de sécurité en boucle fermée et très robuste.

En matière de sécurité de la structure du corps, la technologie Elegant établit une formidable barrière de protection. Le véhicule est doté d'une conception d'impact frontal à trois voies et d'un sol longitudinal à cinq voies transversales pour disperser efficacement l'énergie et préserver l'intégrité de la cabine. La structure de la carrosserie utilise 75 % d'acier et d'aluminium à haute résistance, y compris 22 % de matériaux formés à chaud, avec 1 500 MPa d'acier à très haute résistance appliqué à 28 composants essentiels pour former une capsule de sécurité mobile. Cette protection structurelle fonctionne en tandem avec quatre grandes technologies de sécurité du corps et un système de retenue équipé de 10 coussins gonflables, offrant une protection holistique allant de la résistance structurelle au tampon d'impact. De multiples mécanismes d'aide au sauvetage réduisent davantage les risques de blessures secondaires après une collision.

La technologie LEPAS Elegant repose sur des scénarios de mode de vie mondiaux réels. Les données sur les accidents montrent que les dommages sous la carrosserie sont probablement de 30 à 70 km/h, ce qui entraîne le renforcement ciblé du châssis. Compte tenu des longues saisons des pluies en Asie du Sud-Est, le LEPAS L8 est conçu avec une profondeur de pataugeage de plus de 600 mm pour un passage sécurisé à travers des routes inondées. Les scénarios de roulement, responsables de 20 % des accidents impliquant un seul véhicule, font également l'objet d'une validation complète. Lors du Chery International User Summit 2025, le navire phare LEPAS L8 a terminé des démonstrations sous-marines, en eau profonde et en collision, démontrant sa force de sécurité sans compromis. Une gamme complète de systèmes de sécurité active et d'assistance au stationnement assure la confiance et le contrôle à chaque étape de la conduite élégante.

Fondée sur les normes de sécurité mondiales les plus rigoureuses de Chery Group et un cadre de sécurité pour tous les scénarios, tous les processus et tous les marchés, la technologie LEPAS offre une protection complète aux utilisateurs du monde entier.

La véritable élégance n'est pas une question de vitesse, mais de calme et d'assurance. Des normes mondiales cinq étoiles à l'adaptabilité réelle, la technologie Elegant incarne l'essence de la sécurité de la conduite élégante, protégeant chaque voyage et donnant à chaque propriétaire les moyens de « faire preuve d'élégance ».

