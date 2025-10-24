WUHU, Chine, 24 octobre 2025 /CNW/ -- Du 18 au 19 octobre, l'événement LEPAS Fun Test Drive a eu lieu avec succès, à la suite du Global Journey of Elegant Driving (China Stop) qui s'est terminé le 15 octobre. Ensemble, les deux événements ont mis en valeur la force de la LEPAS dans de multiples scénarios et ont permis aux invités de mieux comprendre son positionnement en tant que « marque préférée pour la vie de mobilité élégante ».

Co-création Le Fun Test Drive de LEPAS lance un nouveau paradigme pour la co-création d’utilisateurs

Des représentants des médias, des CLO, des concessionnaires et des utilisateurs ont participé à diverses séances d'expérience, y compris sur la manutention, le confort et le stationnement, qui ont été combinées à l'assistance automatique au stationnement et à l'assistance au stationnement à distance, ainsi qu'à d'autres défis amusants. Les invités ont exploré la réponse rapide en matière de puissance, la direction précise et le réglage supérieur du châssis du LEPAS L8, tandis que l'assistance au stationnement automatique a impressionné par sa précision et sa fluidité, ce qui illustre comment la « technologie élégante » simplifie la conduite quotidienne.

Des expériences interactives ont également animé l'événement : les machines à café et les barbecues alimentés par la fonction de décharge externe, tandis qu'un « défi de l'espace de stockage » a mis en évidence les 46 compartiments de stockage intelligents du LEPAS L8, transformant l'exploration des produits en une compétition ludique.

Au-delà des expériences de conduite immersive, LEPAS, une marque de nouvelles énergies du Chery Group, a impliqué les utilisateurs dans la création conjointe. Les invités ont fourni des commentaires sur les prochains modèles LEPAS L4 et LEPAS L6, appuyant la philosophie de « cocréation » de la marque issue du Chery International User Summit 2025. Les modèles présentés - LEPAS L8, LEPAS L6 et LEPAS L4 - sont tous construits sur la nouvelle technologie LEPAS Elegant, qui offre une base efficace, stable et écoénergétique pour une mobilité élégante.

En plus de la campagne Fun Test Drive, la LEPAS a organisé une série d'activités phares pendant le sommet, y compris l'ouverture officielle de la première maison de style de vie élégante LEPAS au monde, la présentation de la marque LEPAS et le lancement de la technologie élégante, l'observation des tests de sécurité, et le Global Elegant Lifestyle Partner Program. En plus de l'événement sur le thème du robot AiMOGA de Chery et de l'exposition sur l'écosystème, ces expériences ont mis en lumière la vision de l'écosystème intelligente et centrée sur l'humain du groupe.

