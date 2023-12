BEIJING, le 29 déc. 2023 /CNW/ -- Alors que nous faisons nos adieux à 2023 et que nous accueillons 2024, CGTN lance l'événement « Lire un poème » diffusé en direct sans interruption pendant 24 heures, dans sept villes du monde, dimanche, pour célébrer le Nouvel An avec des amis et de la famille partout dans le monde.

Affiche officielle de l’événement « Lire un poème » diffusé en direct par CGTN. /CGTN (PRNewsfoto/CGTN)

Cet événement de 24 heures commencera à 8 h TMG (16 h, heure de Beijing) avec des invités à Sydney, Xi'an, Changsha, Almaty, Le Caire, Paris et Mexico. Les résidents de ces sept villes seront invités à aller en ondes et à parler de leurs résolutions du Nouvel An, à réciter des poèmes ou à adresser leurs meilleurs vœux aux autres personnes qui se trouvent devant notre caméra en continu.

En rencontrant des Chinois d'outre-mer et des résidents de Sydney, nous pourrons célébrer le Nouvel An tout en explorant les différences et les similitudes entre les cultures chinoise et australienne. Dès les premiers moments de 2024, nous prendrons plaisir à regarder les feux d'artifice du Nouvel An qui font la renommée de la ville.

À Xi'an, la capitale de la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, nous vous ferons visiter le parc thématique « La plus longue journée à Chang'an » pour voir quelques-unes des merveilleuses danses et musiques les plus anciennes de la dynastie Tang (618-907). Les résidents de la ville et les amateurs de hanfu seront également invités à une célébration à l'entrée South City.

À Changsha, la capitale de la province du Hunan, nous nous arrêterons dans la rue historique Taiping pour déguster une cuisine hunan authentique et jeter un coup d'œil au Changsha Tongguan Kiln Museum pour y apprécier la délicate porcelaine. Nous découvrirons également les contacts culturels, commerciaux et économiques de la Chine et de l'Afrique dans la salle d'exposition permanente China-Africa Economic and Trade Expo. Dans l'intervalle, les téléspectateurs peuvent se connecter avec des amis en ligne de Chine et d'Afrique tout en appréciant la beauté lyrique de la poésie.

Nous inviterons les Chinois d'outre-mer et les amis locaux d'Almaty, au Kazakhstan, à la place Abai, qui porte le nom du poète chevronné du pays, Abai Kunanbayev, pour découvrir la beauté de l'artisanat traditionnel chinois et kazakh ainsi que l'attrait de la musique et de la danse régionales.

Après notre arrivée au Caire, nous ferons une promenade en bateau sur le Nil et célébrerons le long des berges avec des joueurs de tambour et des musiciens locaux. Pour accueillir la nouvelle année, nous chanterons les chansons d'artistes et de poètes.

Notre prochain arrêt sera le Centre culturel chinois à Paris, où nous rencontrerons des passionnés de hanfu locaux, des expatriés chinois et des poids lourds du monde de l'art. Ensemble, nous accueillerons la nouvelle année tout en contemplant une vue magnifique de Paris.

Enfin, nous visiterons la célèbre statue de l'Ange de l'indépendance de Mexico pour nous joindre aux résidents et aux internautes mexicains dans le cadre de leur traditionnelle célébration du Nouvel An.

Joignez-vous à nous pour un festin de poésie captivant où des personnes de divers milieux se rassemblent pour exprimer leurs émotions profondes au sujet de la vie. Cet événement sert de plateforme aux participants pour engager des conversations intéressantes sur les perspectives et les aspirations enchanteresses de la nouvelle année.

