PÉKIN, le 6 mai 2025 /CNW/ - Dans un contexte mondial marqué par des incertitudes croissantes, notamment la montée du protectionnisme commercial et de l'unilatéralisme, les relations sino-russes continuent de faire preuve d'une résilience et d'un élan remarquables. En 2024, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint un niveau record de 244,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne de la solidité durable de leur partenariat stratégique.

Andrey Denisov, premier vice-président de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie et ancien ambassadeur en Chine, a souligné que les orientations stratégiques des deux chefs d'État ont été un facteur essentiel dans le maintien d'une croissance stable et soutenue des relations sino-russes.

La Chine a annoncé dimanche que, à l'invitation du président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie, le président Xi Jinping effectuera une visite d'État en Russie du 7 au 10 mai et assistera aux célébrations marquant le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique à Moscou. Cette visite devrait souligner le rôle essentiel de la diplomatie des chefs d'État dans la promotion du partenariat stratégique global de coordination entre la Chine et la Russie pour une nouvelle ère.

Une garantie fondamentale

Au cours de la dernière décennie, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés plus de 40 fois dans le cadre de diverses occasion bilatérales et multilatérales. Leurs échanges fréquents, francs et stratégiques sont devenus l'élément fondamental des relations stables et évolutives entre la Chine et la Russie.

En 2013, Xi Jinping a choisi la Russie comme première destination de sa visite d'État en tant que chef de l'État chinois, inaugurant ainsi une nouvelle phase des relations bilatérales fondées sur l'égalité, la confiance et le soutien mutuels, la prospérité commune et l'amitié durable.

Lors de la visite du président chinois à Moscou en juin 2019, les deux dirigeants ont convenu de porter leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global de coordination pour une nouvelle ère, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les relations sino-russes.

Après avoir été réélu président de la Chine en mars 2023, Xi Jinping a une nouvelle fois choisi la Russie pour sa première visite d'État. Lors de la réélection de Vladimir Poutine à la présidence de la Fédération de Russie en mai 2024, celui-ci a également choisi la Chine pour sa première visite à l'étranger, soulignant ainsi les relations personnelles profondes et la confiance stratégique qui unissent les deux dirigeants.

« Le président Xi entretient un style de communication respectueux, amical, ouvert et en même temps pragmatique », a déclaré le président Poutine, qualifiant leurs rencontres de « non seulement des dialogues entre de vieux amis, mais aussi des discussions productives sur des questions bilatérales et mondiales ».

Dans un article récemment publié dans les médias russes, Zhang Hanhui, ambassadeur de Chine en Russie, a déclaré que le rôle directeur des deux chefs d'État constituait une garantie fondamentale pour le maintien d'un niveau élevé des relations sino-russes.

Faire face à l'incertitude mondiale grâce à la stabilité bilatérale

Au début de l'année 2025, les présidents Xi et Poutine ont tenu une réunion virtuelle afin de donner le ton pour l'année à venir. Ils se sont engagés à approfondir leur coopération stratégique, à promouvoir le développement et la revitalisation nationaux, et à préserver conjointement l'équité et la justice internationales.

Le président Xi a souligné sa volonté de travailler avec le président Poutine pour mener les relations bilatérales vers de nouveaux sommets, et a appelé les deux parties à faire face aux incertitudes de l'environnement extérieur grâce à la stabilité et à la résilience des relations sino-russes.

Commentant cette réunion virtuelle, Ma Youjun, expert à l'Académie des sciences sociales de la province du Heilongjiang, a souligné que la diplomatie au sommet avait permis aux relations sino-russes de gagner en maturité, en dynamisme et en résilience, insufflant non seulement une nouvelle vitalité à leur partenariat, mais aussi une stabilité au paysage international dans son ensemble.

Ce point de vue rejoint la dernière déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères, qui s'est dit convaincu que la prochaine visite du président Xi conduira à un approfondissement de la confiance politique mutuelle, à un renforcement de la coordination stratégique et à un élargissement de la coopération pratique entre les deux parties.

« Les importantes ententes communes entre les deux présidents, a déclaré le ministère, apporteront des avantages plus tangibles aux deux peuples et contribueront à une plus grande stabilité et à une énergie positive pour la communauté internationale. »

