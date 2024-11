Un vent de renouveau souffle sur Verchères!

VERCHÈRES, QC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - La section locale 5515 du SCFP, représentant les cols blancs, les cols bleus et les personnes salariées étudiantes de la Municipalité de Verchères, a signé aujourd'hui une nouvelle convention collective marquant un tournant significatif pour ses membres.

« Cette première convention sous l'égide du SCFP a nécessité une refonte complète de celle-ci. Le comité de négociation a travaillé avec passion pour améliorer les conditions de travail des salariés, et les résultats sont au rendez-vous! », a déclaré Michelle Brideau, conseillère syndicale au SCFP.

Des gains majeurs pour les membres

En ce qui concerne le volet de la rémunération, on note une hausse salariale de 5 % pour 2023 ainsi que l'implantation d'une structure salariale accompagnée d'un rattrapage moyen de 16 % pour 2024. Pour les années 2025 à 2028, des augmentations annuelles variant entre 2 % et 2,5 %, protégées par l'Indice des prix à la consommation (IPC), ont été négociées, suivies d'une hausse de 2 % en 2029.

Pour ce qui est des conditions de travail, les membres bénéficieront également d'améliorations notables au regard des vacances, des congés sociaux, des congés mobiles payés, des primes, des vêtements et équipements, ainsi que des libérations syndicales.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

