Un vaste projet de restauration des milieux humides et hydriques pour atténuer les risques d'inondation dans le sous-bassin de la rivière Lorette

QUÉBEC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) est fier de lancer son programme Force de la nature au Québec par l'amorce d'une première phase d'un projet dans la Capitale-Nationale. Le projet s'inscrit dans les démarches de la Ville de Québec visant à accroître la résilience du sous-bassin de la rivière Lorette, un secteur sujet aux inondations.

Il est soutenu financièrement par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), par l'intermédiaire du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN); les partenaires du programme Force de la nature, un collectif de compagnies d'assurance de dommages; la Ville de Québec et les partenaires nord-américains de CIC : Fall Flights, le North American Wetlands Conservation Act (NAWCA) et le U.S. Fish and Wildlife Service.

Concrètement, il consistera à restaurer des milieux humides et hydriques sur la rivière Lorette et ses tributaires. Tout comme les autres initiatives Force de la nature menées au Canada, les infrastructures naturelles seront utilisées pour contribuer à atténuer les risques d'inondation, augmenter la résilience aux changements climatiques, séquestrer du carbone ainsi que préserver la qualité de l'eau, la biodiversité et les terres.

« Lorsque nous protégeons la nature, nous lui donnons le pouvoir de nous protéger. Les solutions climatiques fondées sur la nature, telles que le projet de la rivière Lorette, jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs du Canada en matière de biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. Contribuant au captage et au stockage du carbone, ces habitats fournissent également des aires d'alimentation et de reproduction, et abritent de nombreuses espèces sauvages. Les milieux humides contribuent également à la filtration des contaminants, ce qui permet d'améliorer la qualité de notre ressource la plus précieuse, l'eau. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le choix des aménagements réalisés s'appuiera sur l'hydrogéomorphologie (l'étude de l'interaction entre l'eau et le paysage), la connaissance fine du territoire et la modélisation hydrologique.

Active sur le terrain, l'équipe de CIC cible présentement les sites clés à conserver et à restaurer, avec l'aide des propriétaires dans la zone à l'étude. Un bon arrimage est effectivement crucial pour assurer, d'une part, l'atteinte des objectifs du projet et, d'autre part, une conciliation optimale avec les réalités des utilisatrices et utilisateurs du territoire. C'est pourquoi la collaboration fera partie intégrante de l'approche de CIC tout au long de la mise en œuvre.

Agir en amont pour protéger l'aval

Voilà le principe guidant cette initiative d'envergure, qui aura des retombées localement, mais aussi à l'échelle du bassin versant. En effet, la protection et la restauration de milieux humides et hydriques en amont augmenteront la capacité de rétention d'eau à la source, ce qui contribue à atténuer les crues. Ce service écologique s'avèrera essentiel au cours des prochaines années, particulièrement en cas de conditions météorologiques extrêmes, par exemple des pluies imprévisibles et intenses.

« Nous sommes fiers de piloter cette initiative d'adaptation aux changements climatiques importante pour la communauté. Avec l'augmentation probable de la fréquence des phénomènes météo extrêmes au cours des prochaines années, le risque d'inondation sera croissant aux abords de la rivière Lorette. Grâce aux solutions prometteuses sur lesquelles nous travaillons avec la Ville de Québec et nos partenaires, nous visons à trouver un plan de match efficace, qui répondra aux différents besoins et enjeux agricoles, résidentiels et commerciaux. En accueillant des aménagements, les propriétaires de terrains situés en amont peuvent jouer un rôle déterminant dans la réussite du projet. Cette collaboration aura des retombées positives à plusieurs niveaux. »

- Mélanie Deslongchamps, directrice des opérations provinciales pour le Québec, Canards Illimités Canada

Les nouveaux aménagements réalisés sur la rivière Lorette et certains de ses cours d'eau tributaires s'ajouteront aux mesures de protection déjà mises en place ailleurs dans le bassin versant par l'Agglomération de Québec.

« Devant l'impact grandissant des changements climatiques et les défis auxquels est confronté le haut-bassin versant de la rivière Lorette, nous jugeons primordial de travailler de concert avec la nature. L'initiative Force de la nature s'inscrit dans notre volonté de renforcer la résilience du bassin versant, d'améliorer la qualité de l'eau et de restaurer les écosystèmes pour le bien de toutes et tous. »

- Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec responsable du développement durable, des milieux naturels et de la biodiversité

Un travail d'équipe à grande échelle

Une initiative d'une telle envergure ne saurait être possible sans l'appui précieux de partenaires solides.

Merci aux nombreux partenaires qui ont uni leurs efforts à ceux de CIC jusqu'à présent, via une contribution totale de près de 1 million de dollars :

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), par l'intermédiaire du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN);

les partenaires du programme Force de la nature, un collectif de compagnies d'assurance de dommages;

la Ville de Québec;

les partenaires nord-américains de CIC : Fall Flights, le North American Wetlands Conservation Act (NAWCA) et le U.S. Fish and Wildlife Service.

En outre, CIC s'est entouré d'expertises variées, cruciales pour la réalisation des différentes étapes du projet. Nous remercions le laboratoire d'expertise et de recherche en géographie appliquée (LERGA) de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et la Communauté métropolitaine de Québec (CMQuébec) pour leur implication.

À PROPOS

Force de la nature

Force de la nature est une initiative de résilience climatique orientée vers l'action, financée par un collectif de compagnies d'assurance de dommages (Aviva Canada, CNA Canada, Definity, Ecclesiastical Insurance, Gallagher, Gore Mutual, HUB International, Intact, Navacord, Northbridge, SGI, SPGC, Travelers Canada, Trisura, Wawanesa, Westland et Zurich Canada) en partenariat avec Canards Illimités Canada, fournisseur national de solutions de conservation, organisme à but non lucratif.

https://www.thenatureforce.com/fr/

Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des terres humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les terres humides qui sont essentielles à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN)

Administré par Environnement et Changement climatique Canada, le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN) du Canada est un fonds de 1,4 milliard de dollars répartis sur dix ans (2021-2031) qui vise à soutenir la conservation, la restauration et la gestion améliorée d'écosystèmes comme les milieux humides, les tourbières, les forêts et les prairies afin d'être en mesure de s'attaquer à la double crise des changements climatiques et de l'appauvrissement de la biodiversité. Le FSCAN est axé sur trois grands objectifs : 1) la conservation des écosystèmes riches en carbone risquant fortement d'être convertis à d'autres usages qui libéreraient le carbone stocké; 2) l'amélioration des pratiques de gestion des terres afin de réduire les répercussions de leurs émissions de gaz à effet de serre sur les écosystèmes du Canada; 3) la remise en état d'écosystèmes dégradés. Dans l'ensemble, ces projets contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accroître la séquestration du carbone, tout en procurant des avantages pour la biodiversité et le bien-être humain.

