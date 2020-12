Un troisième prix pour la STL et son estimateur d'achalandage en ligne - Prix Guy-Chartrand ― Coup de cœur - Développement et amélioration des services de transport collectif

À la disposition de sa clientèle depuis juin dernier, l'outil se démarque en fournissant l'achalandage estimé non seulement à l'embarquement, mais tout au long du trajet; une première au Canada. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la distanciation dans les transports collectifs est au cœur des préoccupations de la clientèle et continue de l'être. Cet outil permet aux clients d'obtenir une information personnalisée et de prendre des décisions plus éclairées selon leur niveau de confort quant à l'achalandage à bord : prendre le passage précédent ou suivant, changer d'arrêt de départ ou de destination, utiliser une autre ligne à proximité, etc.

Depuis déjà plusieurs années, tous les véhicules de la STL sont dotés de GPS et de compteurs de passagers qui fournissent tous les jours le nombre de passagers à bord et ce à chaque arrêt pour chaque ligne, à chaque heure de passage. À partir de ces données, le nouvel outil calcule une estimation du nombre de personnes à bord à un arrêt, à une heure précise, et ce tout au long du trajet, selon la moyenne des cinq derniers jours ouvrables. Les calculs sont mis à jour quotidiennement. Disponible à stlaval.ca/passagers , sur ordinateur ou téléphone intelligent.

« En ces temps difficiles pour nos équipes et nos clients, ce prix vient récompenser nos efforts et nous encourage à poursuivre notre travail essentiel. C'est pourquoi la STL accepte le prix avec fierté. Ceci dit, la raison d'être de cet outil est d'abord et avant tout d'accompagner notre clientèle dans ses prises de décisions pour ses déplacements avec nous.

