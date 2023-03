TORONTO, le 15 mars 2023 /CNW/ - À l'approche de Pâques, célébrez avec le retour d'un favori de Tim Hortons, le beigne de rêve avec Cadbury Mini Eggs®! De plus, NOUVEAUTÉ cette année, vous pourrez goûter aux délicieux biscuits avec Cadbury Mini Eggs® fraîchement préparés.

Un trésor de cocos vous attend! Essayez les beignes de rêve avec Cadbury Mini Eggs® et, NOUVEAUTÉ cette année, les biscuits avec Cadbury Mini Eggs® dans les restaurants Tim Hortons dès aujourd’hui! (Groupe CNW/Tim Hortons)

Le beigne de rêve avec Cadbury Mini Eggs® est un délicieux beigne festif trempé dans le fondant blanc et décoré de vermicelles colorés et d'un nid de Cadbury Mini Eggs®. Le biscuit avec Cadbury Mini Eggs® est un biscuit classique Tim avec morceaux de chocolat que nous avons rehaussé en y ajoutant les délicieux Cadbury Mini Eggs®.

« Ce beigne de rêve a toujours été très populaire auprès de nos invités, et nous sommes très heureux d'offrir un nouveau délice de Pâques cette année : le biscuit avec Cadbury Mini Eggs® », a déclaré Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons.

« L'arrivée du printemps et des délices Cadbury Mini Eggs® est toujours un moment réjouissant pour nous, et nous avons très hâte que les invités essayent ce nouveau biscuit croquant et chocolaté! »

Les beignes de rêve avec Cadbury Mini Eggs® et les biscuits avec Cadbury Mini Eggs® sont maintenant offerts dans les restaurants Tim Hortons partout au pays et il est aussi possible de les commander pour livraison via l'appli Tim Hortons. Les prix peuvent varier selon la région.

À PROPOS DE TIM HORTONS

