Un travailleur de Soudure MT inc. blessé chez Les Produits Forestiers D&G ltée : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LÉVIS, QC, le 15 mai 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant causé des blessures à un mécanicien de l'entreprise Soudure MT inc., survenu le 6 septembre 2023, à Sainte-Aurélie.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur était affecté à l'usine de rabotage de l'entreprise Les Produits Forestiers D&G ltée. Alors qu'il manœuvrait une empileuse, une pièce de bois s'est coincée sous la structure de l'élévateur, empêchant sa descente. Pour procéder au déblocage, le travailleur a accédé à l'enceinte de protection après avoir fermé les sectionneurs électriques de l'empileuse, sans toutefois s'assurer que les énergies de tous les équipements en présence étaient contrôlées. Il a ainsi été exposé à l'ensemble des zones dangereuses se trouvant dans l'enceinte, dont la pièce mobile de l'élévateur. Au moment où le travailleur a coupé la pièce de bois, l'élévateur s'est affaissé subitement sous l'effet de la gravité et l'a écrasé. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Une pièce de bois coincée sous l'empileuse a engendré le blocage en position élevée de l'élévateur, qui s'est affaissé par gravité et a écrasé le travailleur lorsque celui-ci a procédé au déblocage.

La méthode de déblocage utilisée par le travailleur l'a exposé à un risque d'écrasement dû à la présence d'énergie gravitationnelle non contrôlée.

Après l'accident, la CNESST a interdit la manipulation des empileuses et l'accès sous les élévateurs à l'usine de rabotage Les Produits Forestiers D&G ltée. À la suite de la mise en place d'une procédure de cadenassage sécuritaire, la manipulation des empileuses a été autorisée. L'accès sous les élévateurs demeure interdit jusqu'à ce qu'un dispositif d'isolement et de cadenassage permette un accès sécuritaire.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à des travaux de déblocage dans les zones dangereuses des machines, des solutions existent, notamment le cadenassage et d'autres méthodes de contrôle des énergies. Celles-ci doivent prendre en compte les aspects suivants :

l'inventaire de l'ensemble des sources d'énergie;

la mise en place de dispositifs d'isolement et de cadenassage sécuritaires permettant de contrôler l'ensemble des sources d'énergie, y compris l'énergie gravitationnelle;

prévoir le cadenassage ou le contrôle des énergies de l'ensemble des équipements avant d'accéder à une enceinte de protection, et ce, pour tout travail;

s'assurer que les personnes ayant accès à la zone dangereuse de la machine sont formées et informées sur les mesures de prévention spécifiques à la méthode de contrôle des énergies appliquée.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Afin d'informer les milieux de travail et pour éviter que ce genre d'accident ne se reproduise, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'à tous les gestionnaires de mutuelles de prévention.

De plus, afin de sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses, le rapport d'enquête sera acheminé au ministère de l'Éducation du Québec, qui en assurera la diffusion dans les établissements offrant les programmes de formation en mécanique industrielle.

