Accident ayant causé la mort d'un contremaître de l'entreprise Descimco inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LONGUEUIL, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un contremaître de l'entreprise Descimco inc., le 18 octobre 2024, à Varennes.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, un contremaître et son équipe de travail se trouvaient dans une zone d'entreposage temporaire située sur le chantier d'une usine à Varennes pour retirer un combiné chaînes-raclettes (composante formée de deux chaînes parallèles reliées par des pièces métalliques qui sert à racler la matière en vrac) d'un caisson de convoyeur. Celui impliqué dans l'accident mesurait 8,23 mètres de long et pesait 960 kg.

Pour réaliser cette tâche, les travailleurs ont utilisé deux élingues fixées au crochet d'un chariot élévateur à mât télescopique et aux mailles situées à l'extrémité de chaque chaîne. Or, ces mailles ne représentaient pas un point d'attache sécuritaire, puisqu'il s'agissait de mailles patentes (une maille dont l'une des plaques latérales n'est pas soudée pour permettre la jonction entre deux sections de chaînes). Vers la fin de la manœuvre de levage, l'une des plaques latérales de la maille de gauche s'est ouverte, ce qui a entraîné le décrochage de l'élingue. Celle de droite s'est décrochée à son tour, entraînant la chute de la charge. Le contremaître a été heurté alors qu'il se trouvait dans la zone dangereuse. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le contremaître a été transporté à l'hôpital, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le combiné chaînes-raclettes de 960 kg a heurté le contremaître en raison de son décrochage lors du levage.

La méthode de travail improvisée de retrait des combinés chaînes-raclettes de convoyeur a exposé le contremaître à la chute de la charge.

La gestion de la santé et de la sécurité du travail en ce qui concerne la sécurité des personnes près d'une zone de danger lors d'un levage était déficiente.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'assemblage et le désassemblage des sections de convoyeur à raclettes ainsi que l'utilisation du chariot élévateur à mât télescopique, et a exigé qu'une méthode de travail sécuritaire pour cette tâche soit élaborée.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés au levage de charges sur un chantier de construction, des solutions existent, notamment :

évaluer le niveau de risque associé à la manœuvre de levage et élaborer une méthode de travail sécuritaire;

déterminer une zone de danger lors de chaque levage et la délimiter de sorte qu'aucun travailleur ne puisse s'y retrouver.

former et informer les travailleurs sur les risques liés aux activités de levage;

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter la survenue d'un accident similaire, la CNESST informera des conclusions de l'enquête l'Association de la construction du Québec, l'Association patronale des entreprises en construction du Québec et l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, afin qu'ils les diffusent auprès de leurs membres.

De plus, le rapport d'enquête sera distribué aux associations sectorielles paritaires de même qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Finalement, le ministère de l'Éducation diffusera, le rapport d'enquête dans les établissements de formation qui offrent le programme d'études en mécanique industrielle de construction et d'entretien afin d'intégrer la santé et la sécurité dans la formation professionnelle et technique.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Animation | Source : CNESST

Visuels

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité en lien avec le gréage et le levage : Gréage et levage : guide de sécurité | CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web (www.cnesst.gouv.qc.ca) et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Source : David Blouin, responsable des communications

CNESST - Direction de la prévention-inspection - Rive-Sud

Téléphone : 418 550-0141

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail