Décès d'un travailleur de l'entreprise Granite D.R.C. inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

QUÉBEC, le 11 juin 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Granite D.R.C. inc., le 17 octobre 2024, à Rivière-à-Pierre.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait à l'usine et devait effectuer la découpe de blocs de granite à l'aide d'une scie de type pont. Pour effectuer les derniers réglages de positionnement, le travailleur a pénétré dans l'enceinte de la machine. À l'aide d'une télécommande filaire, il a déplacé la tête de la scie en effectuant des microdéplacements. Cependant, celle-ci a continué sa course et a coincé le travailleur contre le mur de l'enceinte. Les secours ont été appelés sur les lieux, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur a été écrasé entre le mur de béton et la tête de la scie alors qu'elle a continué d'avancer jusqu'à sa limite de course préétablie.

La conception de l'enceinte était déficiente puisqu'elle a créé un dégagement insuffisant de 14 cm entre le mur et l'extrémité de la tête de la scie, ce qui a exposé le travailleur à un risque d'écrasement.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, Granite D.R.C. inc., l'utilisation de la scie de type pont de marque NOAT, modèle Rapida 925. Elle a été remise en fonction le 2 mai 2025, après que l'employeur se soit conformé aux exigences de la CNESST.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de l'accès à des zones dangereuses d'une machine durant son réglage, sa maintenance ou son inspection, des solutions existent :

dégager suffisamment la zone de travail pour prévenir les risques d'écrasement, conformément aux normes applicables;

s'assurer que le fonctionnement des éléments dangereux ne puisse se faire que dans des conditions où le risque est réduit, notamment à vitesse, à puissance ou à effort réduit, et moyennant un mode de commande qui offre un niveau de contrôle accru au travailleur, comme un dispositif de commande à action maintenue combiné à un dispositif de validation;

vérifier que les dispositifs de protection présents sur la machine soient fonctionnels en tout temps, entre autres au moyen d'inspections régulières et selon les recommandations du fabricant de la machine.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

À titre préventif, la CNESST transmettra le rapport d'enquête aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin qu'ils sensibilisent leurs membres, notamment sur l'importance de veiller à ce que les moyens de protection sur une machine demeurent en place, fonctionnels et efficaces en tout temps.

De plus, afin de sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses dans le domaine de la mécanique industrielle, le rapport d'enquête sera acheminé au ministère de l'Éducation, qui en assurera la diffusion dans les établissements de formation offrant le programme d'études de mécanicien industriel ou mécanicienne industrielle.

