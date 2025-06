Décès d'un travailleur du Groupe Aishkatsh : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAGUENAY, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie d'un travailleur du Groupe Aishkatsh, le 9 octobre 2024, près de Roberval.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur transportait, avec un camion-benne, des matériaux destinés à la réfection d'un chemin d'exploitation forestière. Alors qu'il se dirigeait vers le site de chargement, il a été informé qu'un véhicule de type tombereau (camion à benne articulée) approchait, en sens inverse, sur le même chemin. Afin de lui céder le passage, le travailleur a stationné son véhicule à un point de rencontre aménagé sur la route. Alors qu'il arrivait dans le bas d'une pente et qu'il s'apprêtait à en remonter une seconde, le conducteur du tombereau a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté le camion-benne. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le conducteur du tombereau a perdu le contrôle de son véhicule dans une descente et a embouti le camion-benne avec à son bord le travailleur accidenté.





La formation, l'entraînement et la supervision sur la conduite de tombereau étaient insuffisants.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation du tombereau endommagé. Elle a également exigé que l'employeur revoie les méthodes de travail et la formation des travailleurs concernant la conduite d'un tombereau. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Considérant les caractéristiques générales d'un tombereau et la complexité que sa conduite peut représenter, il importe d'abord de s'assurer que le choix de ce type de véhicule est approprié pour la tâche qui doit être effectuée. Des éléments comme la distance à parcourir et les caractéristiques du chemin où il aura à circuler doivent ainsi être pris en compte.

L'employeur doit également s'assurer que les travailleurs qui doivent utiliser ces véhicules ont les compétences et l'expérience requises pour le faire de manière sécuritaire. De plus, des mécanismes d'encadrement et de supervision doivent être en place pour accompagner les nouveaux travailleurs.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis et recommandations de l'enquête

La CNESST recommande à la Société de l'assurance automobile du Québec de réévaluer la classe de permis exigée pour la conduite des véhicules de type tombereau en tenant compte des connaissances et des compétences particulières nécessaires à la conduite de ce type de véhicule lourd.

De plus, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête au comité paritaire de prévention du secteur forêt, qui regroupe les acteurs clés du milieu, afin qu'il le transmette à ses membres et partenaires. La CNESST transmettra également le rapport à l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure, à l'Association patronale des entreprises en construction du Québec, à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'à tous les gestionnaires de mutuelles de prévention.

Enfin, le rapport d'enquête sera acheminé au ministère de l'Éducation, qui en assurera la diffusion dans les établissements offrant les programmes de formation dans le secteur forestier et en conduite d'engins de chantier.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Animation

Visuels

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web (www.cnesst.gouv.qc.ca) et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Source : David Blouin, responsable des communications

CNESST - Direction de la prévention-inspection - Saguenay-Lac-Saint-Jean

Téléphone : 418 550-0141

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail