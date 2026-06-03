Un travailleur de l'entreprise - Industries P.P.D. inc. décède d'une chute : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SHERBROOKE, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur d'Industries P.P.D. inc., le 9 octobre 2025, à Sherbrooke. L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé d'une chute après être passé à travers un garde-corps d'une conception déficiente.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment par l'installation d'un garde-corps et d'un escalier d'accès à la mezzanine conformes au Code national du bâtiment.

Une chute à travers un garde-corps

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait à l'usine et devait acheter de nouveaux sacs filtrants. Afin de s'assurer d'acheter le bon modèle, il souhaitait voir les sacs déjà utilisés, situés sur une mezzanine. Pour l'atteindre, il a utilisé l'escalier de service. Alors que le travailleur atteignait le haut de l'escalier, il a trébuché et a basculé entre les lisses du garde-corps, puis a chuté de 2,48 m. Les secours ont été appelés sur les lieux et le travailleur a été transporté au centre hospitalier, il y est décédé des suites de ses blessures.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Alors qu'il se situait dans le haut de l'escalier de service, le travailleur a trébuché, a perdu l'équilibre et a chuté d'une hauteur de 2,48 m après être passé entre la lisse supérieure et la lisse intermédiaire du garde-corps de la mezzanine.

La conception des garde-corps de la mezzanine et de l'escalier de service était déficiente en ce qui concerne les prescriptions du Code national du bâtiment, exposant ainsi le travailleur à un danger de chute de hauteur.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les chutes liées aux garde-corps et aux escaliers dans les établissements industriels, des solutions existent, notamment

Concevoir des garde-corps rigides comportant des ouvertures ne laissant pas passer une sphère de 535 mm.

Aménager des escaliers dont les marches sont uniformes sur l'ensemble de la structure et assurer la continuité de la main courante.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles afin qu'ils puissent informer leurs membres.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessins techniques | Source : CNESST

CCHST : Escaliers - Prévention contre les chutes

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Source : Elyssa Fontaine, responsable des communications

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail