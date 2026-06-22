Équité salariale - MonÉquitéSalariale : un outil en ligne qui se distingue à l'international

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'excellence du soutien à la clientèle en matière d'équité salariale se démarque sur la scène mondiale grâce à la solution en ligne MonÉquitéSalariale. L'outil offert par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) obtient la certification « Bonne pratique » par la Coalition internationale pour l'égalité salariale (EPIC).

Celle-ci souligne la qualité et l'accessibilité de cette solution en ligne pour les entreprises du Québec devant réaliser leurs travaux d'équité salariale. L'outil, sans frais, permet d'accompagner les milieux de travail à chaque étape du processus d'équité salariale. Il a été développé selon une démarche scientifique rigoureuse et dans le respect des lois en vigueur.

L'EPIC est pilotée par l'Organisation internationale du travail (OIT), ONU Femmes et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Son objectif est de promouvoir l'atteinte de l'équité salariale à l'échelle mondiale.

MonÉquitéSalariale en bref

Compatible avec tous les systèmes d'exploitation.

Ne nécessite aucun téléchargement ni mise à jour.

Navigation intuitive et accompagnement détaillé pour chaque étape des travaux.

Importation des données qui facilitent la réalisation des travaux d'équité salariale.

Assure la mémoire organisationnelle en matière d'équité salariale et peut être utilisée par plus d'une personne.

Saisie des événements améliorée lors de l'évaluation du maintien de l'équité salariale.

Pour découvrir la solution en ligne MonÉquitéSalariale, visitez Solution en ligne MonÉquitéSalariale | CNESST

Citations

« Cette certification renforce le positionnement de la CNESST comme leader international en matière d'équité salariale et l'utilisation de la solution en ligne comme un outil incontournable pour les milieux de travail québécois. Cette nouvelle reconnaissance s'inscrit à un moment charnière, 30 ans après l'adoption de cette loi proactive et quatre ans après l'obtention du Prix des Nations Unies pour la fonction publique. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

« Nous tenons à souligner le rôle déterminant de nos partenaires, ainsi que le travail essentiel de notre personnel, dont l'engagement et la collaboration contribuent activement au rayonnement de l'équité salariale. Ensemble, nous faisons progresser les milieux de travail pour qu'ils soient plus justes et équitables pour toutes et tous. »

- Julie Cerantola, vice-présidente à l'équité salariale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

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Sources : CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail