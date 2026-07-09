Décès d'un travailleur de l'entreprise Cuisine Crotone inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Cuisine Crotone inc., le 13 décembre 2025, à Montréal. L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé après avoir été écrasé par la chute d'une pile de portes.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité si les mesures essentielles de sécurité avaient été appliquées, notamment l'adoption de méthodes de travail sécuritaires, incluant un plan de chargement et de déchargement tenant compte des caractéristiques des charges à manipuler avec un chariot élévateur.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, une opération de déchargement de deux conteneurs de marchandises est en cours aux quais de transbordement. La personne en autorité de l'établissement utilise un chariot élévateur muni de bras de fourche équipés de rallonges pour décharger, avec l'aide de travailleurs, six piles de portes disposées longitudinalement à l'intérieur de l'un des conteneurs.

Lors de la manœuvre de déchargement de la troisième pile, composée de 32 portes d'une masse d'environ 910 kg (2 000 lb), celle-ci bascule des bras de fourche surélevés et écrase le travailleur se trouvant dans sa trajectoire de chute. Le travailleur décède des suites de ses blessures.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes.

La charge manipulée, constituée d'une pile de 32 portes d'une masse totale d'environ 910 kg, bascule des bras de fourche surélevés du chariot élévateur et écrase le travailleur qui se trouve dans la trajectoire de renversement.

Lors de l'opération de déchargement de la pile de portes, dont le sommet se trouve à 10,16 cm (4 po) du cadre supérieur du conteneur de livraison, le cariste utilise un chariot élévateur muni de rallonges de fourche déformées et de longueur inadéquate, installées sur des bras de fourche insuffisamment espacés, ce qui provoque le blocage de la pile de portes contre une courroie de cerclage de la pile inférieure, puis son renversement.

La gestion de la santé et de la sécurité du travail est déficiente en ce qui concerne la planification, la supervision et l'exécution des manœuvres de déchargement des piles de portes.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à l'utilisation d'un chariot élévateur lors de manœuvres de chargement ou de déchargement, des solutions existent, notamment :

inspecter rigoureusement le chariot élévateur ainsi que tout accessoire utilisé, notamment les rallonges de bras de fourche, afin de s'assurer que l'ensemble de l'équipement est en bon état;

s'assurer d'utiliser le chariot élévateur et tout accessoire conformément aux directives du fabricant, notamment en s'assurant de respecter les capacités maximales de charge du chariot et de tout accessoire utilisé;

mettre en place des méthodes de travail, notamment un plan de chargement et de déchargement tenant compte des caractéristiques de la charge, de la remorque, des appareils de manutention utilisés et du lieu de travail;

s'assurer que toute personne qui utilise un chariot élévateur sur le lieu de travail reçoit la formation de cariste requise;

mettre en place un périmètre de sécurité en délimitant la zone de chargement et de déchargement afin de prévenir les risques de collision ou de renversement de charges sur les travailleurs.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d'employeurs et de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête ainsi qu'au ministère de l'Éducation qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessins techniques

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité du travail : Utilisation sécuritaire des chariots élévateurs

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Source : Phuong Anh Ho Huu, responsable des communications

CNESST - Service de prévention-inspection de Montréal

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail