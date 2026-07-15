Décès d'un installateur de panneaux de boisage de l'entreprise Preco-MSE lors de l'effondrement d'une section de paroi berlinoise : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-JÉRÔME, QC, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de Preco-MSE, le 20 mai 2025, sur un chantier de construction à Blainville. L'enquête a notamment permis de déterminer que des erreurs de conception de la paroi berlinoise ont causé l'instabilité ayant entraîné son effondrement.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si le danger avait été évalué adéquatement lors de la constatation d'anomalies sur la paroi.

Ensevelis par l'argile

Le matin de l'accident, des travailleurs de Preco-MSE inc. sont arrivés au chantier et ont constaté la présence de fissures au sol longeant le sommet de la paroi berlinoise. Ils ont constaté également l'état de madriers de boisage bombés au fond de l'excavation, près du coin nord-est. Les travailleurs avaient pour tâche de continuer l'installation du boisage dans le bas de la paroi berlinoise dans la zone où des anomalies ont été constatées. Comme aucune personne en autorité de Preco-MSE n'était arrivée au chantier, ils ont plutôt décidé d'entreprendre les travaux sur le côté ouest de l'excavation, et de les poursuivre en direction du coin nord-est.

Des représentants du maître d'œuvre et de Preco-MSE ont discuté des anomalies lors de leur rencontre de coordination durant la matinée. Ils ont convenu qu'un arpentage devrait être réalisé plus tard dans la journée et que le boisage bombé serait renforcé à l'aide de barres d'acier.

Vers 11 heures, une section de la paroi berlinoise et le sol qu'elle retenait se sont effondrés, puis une masse d'argile s'est étendue dans l'excavation. Trois travailleurs se trouvaient directement au pied de la paroi. Deux travailleurs ont été partiellement ensevelis par l'argile, alors qu'un autre l'a été complètement. Une procédure de sauvetage a été élaborée par un ingénieur afin de permettre aux services d'urgence d'atteindre le travailleur complètement enseveli. Il a été transporté à l'hôpital, où son décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Trois travailleurs installant du boisage sur la paroi berlinoise, au fond de l'excavation, ont été ensevelis à la suite de l'effondrement de la paroi et du sol qu'elle retenait.

Une sous-estimation des poussées derrière la paroi berlinoise, combinée à une surestimation de la capacité structurale des pieux soldats à la conception ont créé une instabilité entraînant l'effondrement d'une partie de la paroi berlinoise.

L'évaluation du danger d'effondrement de la paroi berlinoise a été inadéquate en ce qu'on a laissé des travailleurs effectuer leurs tâches à proximité et au fond de l'excavation, alors que des signes d'instabilité étaient présents.

Comment éviter un tel accident

Afin de prévenir le danger d'ensevelissement lié aux risques d'effondrement des parois d'excavation ou de tranchées étançonnées, voici quelques solutions de conception et de suivi pouvant être déployées.

Une conception structurale et géotechnique rigoureuse : dimensionner tous les composants face aux sollicitations maximales du projet telles que les poussées des terres les plus défavorables, les surcharges maximales au sommet, les pressions d'eau maximales probables et les vibrations émises dans l'environnement du chantier.

Une gestion sécuritaire des incertitudes : appliquer des coefficients de sécurité majorés ou des facteurs de résistance partiels dès la conception en cas de doutes sur le sol, l'historique du terrain ou les charges environnantes.

Un plan de surveillance : suivre le mur quotidiennement par des inspections visuelles (p. ex. fissures, venues d'eau, affaissements) et des mesures physiques (p. ex. arpentage des mouvements, capteurs de tension aux tirants, inclinomètres, piézomètres) selon une fréquence adaptée aux besoins et aux résultats d'analyses. Appliquer un protocole d'urgence (évacuation/stabilisation) selon des seuils de vigilance et d'alerte basés sur les observations ou mesures.

Une communication et une gestion efficaces de la sécurité au chantier : prendre en charge tout signalement d'anomalie ou de comportement imprévu du mur afin qu'une expertise immédiate soit effectuée par un ingénieur géotechnicien ou du personnel qualifié. Informer activement les travailleuses et travailleurs et les superviseuses et superviseurs des conclusions des inspections, des mesures correctives appliquées et des conditions sécuritaires de réintégration de la zone de travail.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d'employeurs et de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête, ainsi qu'au ministère de l'Éducation qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.

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Rapport d'enquête

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Pour plus d'information sur la santé et la sécurité lors de travaux d'excavation : Tranchées et excavations | CNESST

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Source : Arianne Méthot, responsable des communications

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail