Un travailleur de l'entreprise Dhilmar Éléonore, Société en commandite, électrocuté : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

VAL-D'OR, QC, le 29 avril 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de Dhilmar Éléonore, le 26 août 2025, dans la mine souterraine Éléonore. L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé après être entré en contact avec une phase sous tension d'un coffret de branchement.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si l'inspection visuelle des phases avait été possible sans que ces dernières soient physiquement accessibles.

Électrocuté sous terre

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait dans une galerie de la mine souterraine Éléonore et s'affairait à l'ajout d'un câble électrique entre une sous-station électrique et une foreuse-aléseuse. Pour une raison inconnue, il est monté sur l'unité de puissance de la foreuse-aléseuse afin d'ouvrir le coffret de branchement dont les composantes étaient sous tension. C'est à l'ouverture du coffret a subi une décharge électrique. Il a été transporté à l'infirmerie à la surface, où son décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir une cause pour expliquer l'accident :

Un travailleur a reçu une décharge électrique mortelle de 347 volts quand son pouce gauche est entré en contact avec une phase sous tension et que sa main droite maintenait le couvercle du coffret de branchement, ce dernier étant mis à la terre.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents sur des installations électriques, des solutions existent, notamment :

rendre les zones sous tension inaccessibles tout en permettant leur inspection visuelle;

mettre le circuit hors tension en combinaison avec une procédure de cadenassage, avant d'accéder à l'intérieur d'un coffret de branchement.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d'employeurs et de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête ainsi qu'au ministère de l'Éducation qui le diffusera dans les établissements scolaires visés.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessins techniques | Source : CNESST

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liées au danger d'électrisation : Électricité : danger d'électrisation

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Source : Vincent Audy-Lacroix, responsable des communications

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail